Ponsarnau motiva a la plantilla recordando el factor cancha

Pese a afrontar las dos últimas jornadas de la segunda fase de la Eurocup ya clasificado, el Valencia Basket las afronta con el objetivo de ganar para tratar de tener el factor cancha en todos los encuentros posibles, tal y como ha explicado este martes Jaume Ponsarnau.

"El sábado no jugamos bien y La Fonteta nos ayudó muchísimo en un partido que estábamos espesos, sin piernas y con poca energía, creemos que fue decisiva y vamos a trabajar para tener el factor cancha el máximo número de partidos posibles. Jugamos contra el Unicaja con el objtivo de ganar y si no se puede, de perder de menos de once", lo que le permitiría garantizarse ya la primera plaza del grupo.

En la eliminatoria de cuartos de final, ser primero de grupo asegura el factor cancha mientras que en semifinales y finales ese será también el primer factor que lo defina y en caso de enfrentarse dos líderes de grupo serían el número de triunfos totales y luego el 'basket average' los que lo definirían.

"Hay un mensaje muy claro y es que si queremos ser todo lo ambicioso que queremos ser, ganar nos asegura un mejor 'average' y más posibilidades de tener el factor campo a favor. Vamos a ir a ganar, a hacer todo lo posible y si no para competir por el resultado", señaló.

Pero más allá de estas circunstancias no decisivas, Ponsarnau subrayó que lo más importante es la evolución del equipo.

"Ahora aún no nos jugamos nada, lo que nos jugamos cada día y cada partido es crecer para llegado el momento en el que nos lo jugaremos todo, ser lo mejor posible. Aunque a ese momento es mejor llegar con el factor cancha", recalcó.

Respecto al Unicaja admitió que "han pasado por un momento de debilidad un poco física por las lesiones y la acumulación de partidos pero en el partido contra el Barça les vi ya mucho mejor, con chispa".

Además, apuntó que el fichaje de Ryan Boatright "es de alto nivel, con alta capacidad anotadora impresionante y es otro elemento más a sumar a la ecuación de buenos jugadores y un buen juego", aunque dijo que no pueden pensar sólo en él.

Preguntado por si el equipo vive su mejor momento de la temporada dijo que aspiran a más que a conseguir un balance de triunfos como el que llevan en las últimas semanas.

"Aspiramos a ganar para clasificarnos para la Euroliga o a ganar títulos y eso pasa por mejorar la capacidad competitiva y crecer en nuestro numero de valores porque si no, podemos ser un equipo previsible", advirtió.