Segunda baja sorpresa del Valencia Basket en el viaje a Málaga

Por si el contratiempo de Antoine Diot no fuera poco, Jaume Ponsarnau se ha visto obligado a cambiar sus planes iniciales de cara al partido de este miércoles contra el Unicaja al no poder contar tampoco con Louis Labeyrie, quien sufrió una indisposición en el entrenamiento de esta mañana que le ha impedido viajar con el Valencia Basket a Málaga.

Con la baja de los dos jugadores franceses, Ponsarnau no tenía que hacer ningún descarte al querer contar solo con 12 jugadores para el viaje, por lo que finalmente ha viajado también Sergi García a pesar de no haber participado en el entrenamiento matinal de este martes y pese a su peculiar situación, pendiente de si el club acepta cederlo lo que resta de temporada o no.