En busca del factor pista hasta la final

Mano a mano con el Morabanc Andorra. Así es como queda la lucha por ser el el mejor equipo del Top 16 de la Eurocup que trae consigo el premio extra de tener a favor el factor cancha hasta la final. Y es que la inesperada derrota de del Asvel Villeurbanne en la pista del Ratiopharm Ulm por 86-68, aumenta las opciones del Valencia Basket de conseguir su objetivo, ya que el equipo francés era uno de los tres equipos que aspiraban a pleno de victorias en el Top 16 y además era que tenía el mejor basket-average, con +52.

Así, el Morabanc Andorra y el Valencia Basket son los únicos equipos que tienen aún la posibilidad de hacer un pleno de victorias, separados también por solo tres puntos en el average a favor del Andorra, que tiene un +39, por un +36 del de los taronja.

En caso de victoria taronja y derrota de los andorranos, los de Ponsarnau se asegurarían el factor pista hasta la final, pero en el caso de victoria de ambos, habría que recuperar también los tres puntos de desventaja con respecto al equipo del país vecino.

Eso sí, el Valencia Basket contará con la ventaja de saltar a La Fonteta ante el Limoges sabiendo ya qué debe hacer para acabar siendo el mejor del Top 16, ya que el Morabanc Andorra juega a las 17:00 en la difícil pista del Unics Kazan –segundo cuatro victorias–, mientras que los taronja jugarán a las 20:45, contra el colista del grupo y como locales en La Fonteta.

Al Valencia Basket, sin embargo, podría no bastarle con ganar de tres puntos más de diferencia de lo que lo pueda hacer el Morabanc Andorra, ya que en caso de empate a victorias y en el basket-average, el criterio de desempate sería el de más puntos anotados y en ello ganarían los del país vecino, que superan a los de Ponsarnau por 16. De ahí que la diferencia respecto al otro partido debería ser de cuatro o más puntos.

Pero al margen de las cábalas para acabar como mejor equipo del Top 16 de la Eurocup, Jaume Ponsarnau recibe la buena noticia del regreso de Louis Labeyrie después de dos partidos ausente por un proceso de vértigos. El francés se siente recuperado y con ganas de ayudar a imponerse al Limoges. «Ya me encuentro bien, he tenido dolor, pero eso ya ha desaparecido, llevo dos o tres días entrenando y ya me siento mejor. Creo que va a ser un partido más duro que el de la primera vuelta porque el Limoges quiere terminar bien, tenemos que jugar fuertes y concentrados». Y que es no olvida tampoco lo mucho que le ha costado al Valencia Basket hacer su mejor juego en los últimos partidos. «Para mí, el partido de Málaga fue mejor partido porque reaccionamos rápido, pero el de Manresa fue un partido complicado de ver, sentía frustración porque no entraba nada».

El Valencia Basket conocerá también antes de saltar a La Fonteta quién será su rival en los cuartos de final, ya que saldrá del vencedor del partido entre el Rytas Vilnius y el AS Mónaco que se jugará a las 18:00. Un cruce en el que ya está asegurado el factor cancha a favor, por lo que jugaría el primer partido de cuartos en casa el martes 5 de marzo, jugaría como visitante el 7 u 8 de marzo y en caso de que fuera necesario un tercer partido para resolver la serie, se volvería a la Fonteta para jugar el miércoles 13 de marzo.