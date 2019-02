El Monbus Obradoiro sorprende al Valencia Basket en La Fonteta

Derrota del Valencia Basket en La Fonteta ante el Monbus Obradoiro en el último partido de la Liga Endesa antes de la Copa del Rey, la próxima semana en Madrid. El conjunto de Jaume Ponsarnau, que mejoró notablemente su juego con respecto al último partido en Manresa, fue siempre por delante en el marcador, pero no llegó a romper el partido y un muy luchador Monbus Obradoiro se llevó la victoria en unos minutos finales en los que estuvo mucho más acertado de cara al aro que los 'taronja', con un Brodziansky estelar en la segunda mitad y la ayuda de Vasileiadis y el ex de La Fonteta David Navarro. En el Valencia Basket, los 23 puntos de Will Thomas, el más acertado con diferencia, no fueron suficientes para conseguir el triunfo.

Si el Valencia Basket había pecado de falta de acierto en el lanzamiento exterior en los dos últimos partidos, que mejor que empezar el encuentro ante el Monbus Obradoiro con dos triples consecutivos. Un mate de Tobey tras rebote ofensivo elevaba el parcial de salida al 8-0 para los 'taronja', pero el equipo gallego iba a despertar con una primera canasta de Hlinason, aplaudida por La Fonteta. Entraba así el partido en un intercambio de anotaciones, siempre con el Valencia Basket por delante. Los de Ponsarnau, esta vez sí, y no como la semana pasada en Manresa, recordaban al equipo que tan buenas sensaciones había dejado en los últimos meses. Al final del primer cuarto, ventaja de siete puntos (21-14).

Arrancaba el segundo cuarto con ambos equipos metiendo en pista a sus cañoneros, Matt Thomas y Kostas Vasileiadis, que no habían aparecido en los primeros diez minutos. Lógicamente, ambos buscaron jugar para ellos y los dos respondieron con sendos triples, primero Matt Thomas para el Valencia Basket e inmediatamente después, Kostas Vasileiadis para el Monbus Obradoiro. El conjunto gallego, a partir de ahí, supo defender la buena circulación de balón de los de Ponsarnau con unas sensacionales rotaciones defensivas, obligando al técnico 'taronja' a cambiar algo el plan de juego. En este cuarto, el Valencia Basket llegó a tener ventaja de diez puntos en el marcador, pero Obradoiro no iba a rendirse con facilidad y con un buen Hlinason, haciendo daño en el bloqueo y continuación, se mantenía en partido reduciendo siempre la ventaja en torno a los 5-6 puntos. Al descanso, marcador de 46-39, con Joan Sastre y Will Thomas como máximos anotadores 'taronjas' con 12 puntos cada uno.

A diferencia de los dos últimos partidos, en este sí apareció el acierto de tres puntos en el Valencia Basket. No fue una exhibición, ni mucho menos, pero en el baloncesto moderno es clave tener cierta consistencia desde el triple y eso es lo que tuvo el conjunto 'taronja'. El Monbus Obradoiro intentaba recortar diferencias en el marcador gracias a buenos minutos de su pívot Vladimir Brodzianski, pero cada vez que se acercaba, se encontraba con un triple del Valencia Basket que devolvía la ventaja cerca de la decena de puntos. Hacia el final del tercer cuarto, varias acciones polémicas señaladas a favor del equipo visitante le acercaban en el marcador y encendían a La Fonteta contra el trío arbitral. Al entrar al último periodo, el partido estaba abierto con un marcador de 68-64.

Un triple de Brodziansky, enchufadísimo desde el descanso, apretaba el marcador más si cabe, y a partir de ahí ambos equipos conseguían encontrar la canasta rival con relativa facilidad. Nadie en el Valencia Basket era capaz de parar a Brodziansky (20 puntos a estas alturas), pero los 'taronja' se mantenían por delante siempre en el marcador aunque fuera por la mínima. Con el primer empate, 75-75, Ponsarnau paraba el partido. Un triple de Will Thomas tras el tiempo muerto impedía que los gallegos culminaran la remontada, de momento. Además, el Monbus Obradoiro cometía la quinta falta de este cuarto antes si quiera de llegar al ecuador del mismo, por lo que cada infracción suponía tiros libres para el Valencia Basket. Sin embargo, una canasta de Pozas, a 3:50 del final, daba la primera ventaja del partido a los visitantes (80-81). Un mate de Tobey y un 2+1 de Will Thomas, el mejor en los 'taronja' con 23 puntos, devolvía la ventaja, pero de nuevo Obradoiro respondía y se colocaba arriba con un triple del ex de La Fonteta David Navarro (85-86) a falta de 1:53 para el final. Ventaja que ya no iban a dejar escapar los gallegos, quienes estuvieron mucho más certeros cara al aro en estos últimos minutos y se llevaron una victoria de mucho mérito, yendo siempre por detrás en el marcador, pero peleando hasta el final. Mal trago para el Valencia Basket justo antes de la Copa del Rey, la semana que viene en Madrid.



Ficha técnica interactiva: