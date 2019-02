"Somos un equipo que ha perdido punch defensivo"

Jaume Ponsarnau no podía ocultar su decepción tras la derrota de este sábado ante el Monbus Obradoiro en La Fonteta, pero espera que el Valencia Basket puede levantarse de este tropiezo para afrontar con el mejor estado físico y mental posible la Copa del Rey, que arranca el jueves con un duelo ante el FC Barcelona.



Análisis del partido

Felicito a Obradoiro, ha hecho un partido enorme, serio y nos ha superado en muchas cosas del juego. Hemos empezado bien, teníamos unas apuestas que pasaban por controlar su juego hacia fuera, han dañado un poco nuestras confianzas y a pesar de que en el marcador no se estaba notando, nos ha generado dudas. Pero el partido iba por buen cauce hasta el final del tercer cuarto cuando ha habido unas pitadas que nos han desquiciado y hemos perdido la concentración. Hemos jugado ese momento con demasiados jugadores que no estaban finos y han empatado el partido. Luego ha sido clave la confianza que ellos tenían en ese momento, encontraban todas las ventajas, no estábamos en los sitios en los que debíamos estar, aunque el partido lo podíamos haber ganado en el ataque, aunque esas cuatro pérdidas en el último cuarto nos han destrozado y ha sido una derrota merecida.



Mal en defensa

Nos tenemos que achacar que nuestro nivel defensivo, aunque ellos tengan mucha ventaja táctica llegar a un final de partido donde ellos solo han perdido tres balones€ es que algo nos ha faltado. Hemos sido muy irregulares y nos han faltado muchas cosas. Se han pitado muchas faltas y han tirado 20 tiros libres. Estos condicionantes no hemos sabido llevarlos, no nos tenían que faltar piernas pero nos hemos equivocado.



Copa del Rey

Puede afectar y hay que actuar en consecuencia. Pero esperemos que sea para bien, que sea un toque de atención por agresividad, intensidad, presionar, no tener tantos problemas con el bloqueo y continuación. Tácticamente es un equipo que juega diferente a todos y los problemas defensivos de hoy no son extrapolables a otros rivales. Pero debemos mejorar a nivel mental y lo intentaremos.



Falta de intensidad

Somos un equipo que ha perdido punch defensivo, intensidad, pero lo he achacado muchísimo a la falta de frescura, hemos tenido desplazamientos muy duros, con más de 40 horas en bus, tren, avión y tocaba sufrir pero hoy no hemos estado bien, ha sido un toque de atención y vamos a intentar reaccionar.



Recuperación

Estamos inmersos en dos competiciones muy duras y exigentes, hemos tenido reincidencias en lesiones y no somos un equipo todo lo largo que queríamos ser aunque tengo que hacer descartes. Hay que buscar más energía para poder competir a alto nivel en la Copa del Rey. Nos queda un día de descanso que va a ser agua bendita y otros tres días para trabajar, somos capaces de hacerlo mucho mejor que hoy y conseguir un mejor nivel de juego para la Copa.

Por otra parte, el técnico del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, destacó el mérito de sus jugadores en la victoria en La Fonteta.

"Desde el punto de vista ofensivo, sobre todo en la segunda parte, el equipo ha demostrado mucha personalidad porque cuando las cosas se pusieron feas, no nos descompusimos y nuestro aplomo y acierto fue definitivo al final. Hemos sufrido bastante con la defensa del balón interior, per ola victoria tiene un valor enorme porque el rival también ha jugado un partidazo con mucho acierto"

Sobre el extaronja Hlinasson, añadió que "como todo jugador joven se encuentra en una fase de aprendizaje, cada día lo hace mejor, en dedicación y trabajo está de diez, estamos muy contentos con su trabajo".

Por otra parte, destacó el mérito de los suyos con el acierto en ataque a pesar de loso problemas para defender a los interiores taronja. "Hemos tenido muchísimo acierto en el aspecto ofensivo y tener solo tres pérdidas en un récord histórico. Hay que defender a jugadores de la talla enorme de Will Thomas o Dubljevic y es lógico que suframos. Triggy se metió pronto en faltas, el Valencia BC nos hizo daño y en los últimos compases hemos estado mejor.