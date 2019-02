La sorprendente declaración de Ponsarnau sobre Rafa Martínez

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, explicó tras la derrota que a su equipo le ha faltado un poquito más de determinación" y también de "tener las cosas claras" en el partido de Copa del Rey ante el Barça Lassa, al tiempo que lamentó que sus jugadores "tienen mucha más calidad de la que están demostrando" en los últimos partidos.

"Nos ha faltado un poquito más de determinación, de tener la cosas claras. Vamos a tener que aprender de esto. Nos faltan muchas cosas para mejorar, muchísimas, pero eso es bueno porque quiere decir que este equipo contra un súper Barça ha estado ahí hasta el final y sobre todo que puede ser un equipo más competitivo de lo que estamos siendo ahora. Nuestros jugadores tienen mucha más calidad de la que están demostrando y nos falta encontrarla", analizó Ponsarnau ante la prensa.

Pese a la derrota, Ponsarnau defendió que "el plan era acertado" y dejó una sorprendente reflexión sobre el capitán, que no jugó un solo minuto en este partido de cuartos: "Es el que teníamos que jugar contra el Barça. Cuando hemos movido jugadores a veces no he acertado en encontrar factores que nos podían ayudar un poquito más. Pero estoy satisfecho del esfuerzo que ha hecho el equipo. Hoy hemos sido un equipo. Dejar sin jugar sin Rafa Martínez es lo que más va a hacer que me cueste dormir junto con la derrota", dijo.

El técnico 'taronja' explicó que su rival les "sacó del campo con más físico y probablemente con más energía", sobre todo en los minutos finales. "Ese punto de inflexión lo han aprovechado para cambiar el partido y en ese momento han sido dominadores. Estamos satisfechos porque no perder el rebote contra el Barça o ganarles en valoración tiene su mérito, pero hemos perdido, nos vamos a casa y no podemos estar contentos", resumió.