Pavelka cotiza al alza

El Valencia Basket volvió este lunes a los entrenamientos y lo hizo, como suele ser habitual salvo en los entrenamientos previos a partido, reforzado con el joven del filial Tomas Pavelka. El pívot eslovaco, de 2,17 metros, avanza a pasos agigantados en su formación desde que aterrizó en el Valencia Basket el pasado verano y ya es un habitual en las sesiones diarias del primer equipo bajo la dirección de Jaume Ponsarnau. Un técnico, por cierto, acostumbrado a trabajar con jugadores jóvenes y a detectar su talento.

«Con él llevamos en el equipo una dinámica de trabajo muy regular, de crecimiento cuando está con nosotros. Es un jugador de futuro del club y todo lo que estamos viviendo con él es bueno», aseguraba el de Tàrrega sobre Pavelka hace algunos días.

De hecho, el preparador taronja está encantado con su trabajo y no descarta llegar a utilizarle en algún partido. «Si hay necesidad no renunciamos a él pero sería por lesiones. Su experiencia no da ahora para darle confianza en un partido. Esperamos que crezca debido a que va a ser importante en un futuro», matizó. Algo en lo que todo el club coincide. La muestra más evidente es que se le hicieron cinco años de contrato.

Y no parece que ni uno ni otros estén equivocados con él. De hecho, esos primeros frutos al trabajo que se está realizando con el joven jugador ya han comenzado a asomar con el equipo EBA que dirige Ángel Cepeda. De hecho, este pasado sábado en la cuarta jornada de la fase de ascenso fue determinante en la victoria por 67-64 ante el Hero Jairis. Un partido en el que, con apenas 18 años, se fue hasta los 17 puntos, 19 rebotes y 29 de valoración.

Una actuación acorde con lo que está siendo su rendimiento en este tramo de la temporada pues, a excepción del encuentro ante el CB Benicarló –2 puntos y 6 rebotes–, en el resto de la fase de ascenso su números son más que destacables. Ante el UPB Gandia firmó 9 puntos, 11rebotes y 22 de valoración, y contra el Servigroup Benidorm se fue hasta los 19 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración.

Estadística que le ha llevado a promediar, a pesar de ese mal día ante el Benicarló, 11,7 puntos, 11,7 rebotes y 19,5 de valoración en esta segunda ronda del grupo E de la Liga EBA. Con apenas 18 años, es un diamante en bruto que hay que pulir y, sobre todo, cuidar. No en vano esta es su primera experiencia profesional después de militar la pasada campaña en el GBA Praga –una academia de alto rendimiento–. Pavelka ha sido ya internacional con la sub'18 de Eslovaquia con la que promedió en el pasado Europeo 9,2 puntos y 8 rebotes.