El Valencia Basket busca otro punto de inflexión

El Valencia Basket afronta de nuevo un reto importante de cara al tramo final de la temporada. Después de tres meses en los que los resultados y el juego acompañaron a los de Jaume Ponsarnau, los últimos cuatro partidos –tres derrotas y una victoria– han supuesto un cambio de dinámica evidente. Por eso, desde la plantilla taronja confían en repetir lo que ya hicieron entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre de 2018. Dos semanas de parón por las Ventanas FIBA que sirvieron para profundizar en las ideas del nuevo técnico, para ganar en compenetración y química gracias a los muchos entrenamientos sin partido de por medio, y para recuperar jugadores cansados, tocados o lesionados. Ahora, tras la Copa del Rey, han vuelto las Ventanas FIBA, y en el Valencia Basket esperan que tras ellas, como hace tres meses, vuelva la mejor versión del equipo de La Fonteta.

En este sentido se ha pronunciado recientemente Fernando San Emeterio, una de las voces más autorizadas dentro del vestuario del Valencia Basket, en declaraciones a la 97.7. Cuestionado por si el punto de inflexión fue la dolorosa derrota ante el Iberostar Tenerife de Txus Vidorreta, el cántabro tenía otra opinión diferente. «Nuestro primer punto de inflexión no fue el partido contra el Iberostar Tenerife, sino la semana de descanso que tuvimos después por las ventanas FIBA. Pudimos descansar de viajes y entrenar y trabajar más como equipo, además de recuperar a los jugadores que estaban tocados o lesionados», reconocía San Emeterio.

En la misma línea se ha pronunciado Aaron Doornekamp, lo que muestra que es una idea que sale desde dentro del vestuario y que los jugadores están convencidos en repetir. «Tenemos que usar estas dos semanas para tener buenos entrenamientos, ajustar lo que estamos haciendo mal y mejorar. Debemos volver como lo hicimos tras el anterior parón. Tenemos la suerte de sólo perder a dos jugadores con la selección, tenemos a muchos aquí, y durante el año no tenemos mucho tiempo para ese tipo de cosas al jugar entre semana. Ahora, podemos mejorar, podemos trabajar también individualmente, así que las ventanas nos pueden servir», reconoce el canadiense.

Más le vale al Valencia Basket, pues justo ahora es cuando llega el tramo más exigente de la temporada, cuando de verdad se deciden los títulos. No obstante, en apenas dos semanas –5 de marzo– llega el primer partido de los cuartos de final de la Eurocup frente al Rytas Vilnius, mientras que en la ACB está en juego el ser cabeza de serie en los Playoffs por el título, una circunstancia clave para poder superar la primera eliminatoria y elevar así exponencialmente las opciones de jugar la Euroliga la próxima temporada, el verdadero objetivo del Valencia Basket.

Precisamente, sober el factor cancha, aunque en la eliminatoria de Eurocup ante el Rytas Vilnius, se pronunciaba también Aaron Doornekamp. «Está claro que para la Eurocup va a ser bueno poder jugar cuantos más partidos en casa con nuestros aficionados. Estamos encantados con esta posibilidad, pero al final estos partidos habrá que ganarlos. Los otros equipos no van a venir aquí pensando que no pueden ganar. Preferimos jugarlos aquí, pero todavía quedan muchos buenos equipos contra los que jugar, empezando por Rytas Vilnius que están jugando bien, acaban de ganar la Copa de Lituania ganando al Zalgiris. Está bien el factor cancha a favor, pero si no ganas no significa tanto», reconoce Doornekamp, quien asegura que ahora está más «cómodo» con su rol en el equipo a las órdenes de Ponsarnau.