Sastre no da crédito a la polémica suscitada por el Real Madrid tras la Copa del Rey

Joan Sastre, subcampeón de la Copa del Rey con el Valencia Basket en 2017 y que vivió en primera persona todo lo acontecido en aquella edición disputada en Vitoria, asiste estos días con cierta incredulidad a todo lo que está generando la 'pataleta' del Real Madrid tras volver a quedarse sin título ante el Barça. «Es todo un poco un circo. Son cosas ajenas al baloncesto, que no dependen de un jugador o de un club. Todo el mundo lo vio, es obvio que hubo errores, pero como los hubo en las semifinales y en los cuartos. Es el error humano y hay que aceptarlo. Estoy seguro de que los árbitros no quieren equivocarse, no lo hacen a propósito, igual que yo puedo fallar una entrada a canasta solo y otro un triple. Son errores que forman parte del deporte y hay que aprender a convivir con ello», explicó a SUPER.

«Entre todos debíamos ayudarnos a que esto no pase porque estas cosas no sólo pueden decidir un partido, sino un título tan importante como una Copa del Rey», prosiguió en tono conciliador, aunque con la indignación latente de ver como en el caso particular del Valencia Basket en 2017 nadie se echó las manos a la cabeza con lo sucedido. «Pasa en todos los partidos, pero en unos se les da más bola y en otros menos. Son el Barça y el Real Madrid, los dos 'equipos de España', y se le está dando mucha bola. En la Copa de Vitoria vimos el famoso campo atrás de Llull, la falta antideportiva a Dubljevic, la polémica de mi campo atrás que no era en los últimos segundos... Si te pones a mirar todos los partidos en todos hay algo. Ahora el Real Madrid está haciendo una bola que está creciendo cada vez más y a ver hasta donde llega», dijo.

Es por ello que, como parte implicada activa e importante de este deporte, insistió en que «ruido podemos hacer todos. En todos los partidos hay errores arbitrales y podemos sacar cosas. Aquí se juntó todo, que era el Barça-Madrid, que era la final de Copa... y han creado una polémica que parece que va a tardar tiempo en solucionarse». Y más tras los comunicados emitidos por los árbitros y la propia ACB admitiendo esos errores arbitrales. Un precedente, sin duda, muy peligroso. «Los comunicados habrá que hacerlos con todos los equipos. Ya que lo hacen ahora todo el mundo estará en su derecho y lo va a pedir. Y me parece bien, si se lo dan a ellos me parece bien que nos los den a nosotros, al Manresa, al Estudiantes, o al que sea. A partir de ahora ya sabemos, a la mínima que veamos algo que no nos parece bien, a pedir comunicados», indicó con ironía y una sonrisa en su rostro.

La misma con la que se toma la amenaza del equipo de Florentino Pérez de abandonar la ACB. «Si se quieren ir, qué le vamos a hacer. No sé muy bien como va esto, si se pueden ir ya o a final de temporada, pero están en su derecho de hacer lo que crean conveniente. Depende de ellos, así que a nosotros no nos tiene que influir en nada», subrayó, no sin antes recordar que «no es la primera vez que ellos o el Barça lo dicen, pero hasta que no pase de verdad veremos».

Y es que a su juicio, y con una sensatez de la que muchos altos cargos directivos deberían aprender, «esto no lleva a ningún sitio y cuando antes lo olvidemos será mejor para todos. El Real Madrid está jodido porque ha perdido un título, y encima contra el Barça que es su eterno rival, pero así es el deporte y estas polémicas no ayudan». Por eso tocaba cambiar de tercio y hablar de cosas mucho más productivas para los intereses taronja. Y más con todo lo que tiene ahora por delante para el equipo.

«Ahora viene todo lo bueno. Pronto empezamos los playoffs de la Eurocup, que sabemos que son muy emocionantes e intensos. Hay que estar preparados para este momento y llegar en las mejores condiciones posibles», advirtió el escolta balear, que ve en el torneo continental «una gran oportunidad para lograr ese deseado pase a la Euroliga. Es una gran opción pero no va a ser fácil. Ya lo comprobamos hace dos años, pero hay que aprovechar esta oportunidad. Nos hemos ganado el factor cancha en todas las eliminatorias y eso es muy importante. No te asegura nada pero es clave en la Eurocup».

Y de Eurocup sabe mucho Sastre, que está como loco por cobrarse la deuda que tiene con la competición. «Si ahora me preguntan como prefiero acceder a la Euroliga sin duda sería ganando la Eurocup. Además ya llevo dos finales perdidas de la Eurocup y tengo la espinita clavada. Es un título que me hace especial ilusión y aparte te da ese gran premio de acceder a la Euroliga que quizá otros títulos no te dan. Hay que aprovechar la situación en la que estamos e intentar ir a por ella»,destacó. Eso sí, «si no puede ser por ahí no hay que olvidarse de la Liga Endesa que también nos puede dar el pase. Hay que estar centrado en las dos competiciones, porque si te descentras de una te puedes quedar descolgado de la ACB y no llegar al objetivo. Vienen dos meses muy duros y hay que estar preparados mental y físicamente», comentó.

Y qué mejor que hacerlo con dos semanas libres de viajes y partidos debido a los compromisos de las selecciones nacionales. «Ya vimos en las anteriores 'ventanas' que el equipo salió reforzado, jugando muy bien y encadenando esa racha de victorias que tuvimos. Fue por esas dos semanitas de parón que hubo, donde aprovechamos para descansar pero también para trabajar con un poquito más de ritmo y de tono. Algo que es muy complicado con dos partidos a la semana», concluyó Joan Sastre.





Renuncia a la selección a pesar de la llamada de Garbajosa



Joan Sastre, a pesar de que recibió la llamada personal del presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, decidió junto con el club que era mejor no acudir a esta 'ventana' con la selección española. «Me gustaría estar ahí, pero con los servicios médicos y el club decidimos que quizá no era lo mejor. Ni para mí ni para el rendimiento que después pueda dar al club. Lo mejor era quedarme aquí, seguir con el trabajo de la espalda y seguir entrenando con el equipo», explicó a SUPER.

«Las dos partes entendimos que era lo mejor. Por parte de la selección española no me pusieron ningún problema, entendieron la situación ya que quieren lo mejor para mí y que me recupere lo mejor posible. Una lástima no haber podido estar porque siempre te hace una especial ilusión. Pero bueno, no ha podido ser esta vez», se resignó el jugador mallorquín.