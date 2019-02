Rubén Burgos: "En la Copa soñar es gratis y a eso vamos"

Después de lograr el pasado sábado en Cáceres una gran victoria, la quinta consecutiva, el Valencia Basket hace un paréntesis en la Liga DIA para centrarse de lleno en la disputa de la Copa de la Reina. Un torneo que llega en un gran momento para las taronja y al que acuden con la máxima ambición pese a que enfrente tendrán en cuartos al líder, el Spar Citylift Girona.

«Sonar es gratis y a eso vamos. Vamos a prepararnos bien, a ver veinte veces los partidos que hemos jugado contra el Girona y ver por donde podemos meterle mano. Queremos explotar nuestras opciones y ser el mejor Valencia Basket posible ese día», aseguró a SUPER en una extensa entrevista Rubén Burgos. El técnico del equipo femenino señaló que el objetivo de cara a la cita de Vitoria «sigue siendo el mismo. A mí no me gusta decir eso de venimos a disfrutar y tal. Claro que vamos a la Copa a disfrutar, pero nosotros disfrutamos compitiendo, peleando e intentando ganar».

Algo que, sin embargo, no le impide reconocer que «el Girona tiene más armas que nosotros, por supuesto, mejor plantilla y seguramente mejores entrenadores, y muchísima más experiencia. Pero lo que no nos va a faltar es ilusión ni trabajo. Vamos a trabajar de cara a ese partido, y al margen de disfrutar y poner en valor el estar ahí, porque tanto el club como las jugadoras lo han merecido, ahora vamos a dar la máxima guerra posible».

Una idea favorecida también por la ausencia de presión ya que el cuadro catalán parte como gran favorito en el cruce. «Eso se verá seguramente si el partido llega a un partido apretado. En un final apretado para nosotros sería la ilusión de tener opción de ganar, y para Girona, pensando en el líder jugando contra el recien ascendido a la categoría, les puede pasar por la cabeza 'qué marrón si estas nos ganan'.», matizó el de Ribarroja. «Ir sin presión nos ayudará sólo si además vamos preparadas y competitivas al máximo. Sólo con la tranquilidad no ganas, hay que poner un contenido de baloncesto y de detalle, que creo que tras dos derrotas ante el Girona habremos aprendido de ellas», insistió.

Y es que para Rubén Burgos «el Girona es un equipazo. Tenemos muchas vías de agua que tapar partiendo desde la experiencia de sus bases, la anotación exterior y la fuerza y los centímetros en la pintura. Intentaremos tapar las máximas vías posibles sobre todo siendo fieles a nuestro estilo. No podemos cambiar y no podemos tratar de hacer algo que no sabemos hacer. Tenemos que hacer lo mejor posible nuestras cosas e intentar que ellas no tengan un partido cómodo. Y a ver luego nuestras opciones».

En este sentido, quiso dejar claro que «al final lo más importante, lo que nos está dando éxito durante la temporada, y en este partido también nos lo dará, es llevar el partido a nuestro ritmo. Nuestro ritmo no es seguramente una locura de posesiones, queremos cuidar más el balón de lo que lo hemos hecho últimamente, y que sea un partido donde el ritmo y la iniciativa la podamos llevar desde la defensa y nuestro rebote defensivo».

Lo mejor de todo es que el Valencia Basket «llega bien» al torneo del KO que arranca este jueves. «Desde el principio de temporada no hemos variado la idea ni la línea que llevábamos. Los resultados nos han acompañado, no hemos tenido urgencias ni hemos tenido que mirar hacia bajo en la clasificación en toda la temporada, y eso a la hora de construir nos ha venido muy bien. No hemos tenido que dar ningún golpe de volante y eso nos ha ayudado a llegar a la Copa con el proceso lógico que llevábamos».

Un proceso que les hace depender de si mismas para acabar cuartas la fase regular y, tras certificar su presencia en los playoffs este fin de semana, asegurarse el factor cancha en cuartos. «Ni nos lo planteábamos. Ya dijimos que llegábamos a la Liga y queríamos instalarnos desde la prudencia y la humildad. Tenemos un equipo que quiere luchar, esforzarse cada día y ver donde la competición nos coloca. Por esfuerzo e ilusión no iba a ser, luego hay que ver el nivel que tenemos y que íbamos a ser capaces de dar. Creo que está siendo muy competitivo y estamos respondiendo», concluyó Rubén Burgos.