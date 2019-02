Pina y Abalde saben el camino

La de este jueves, una vez se lance el balón al aire, será la primera participación del Valencia Basket en una Copa de la Reina. El equipo, en su conjunto, es relativamente inexperto tras ascender a la Liga DIA la pasada campaña, pero dentro del bloque destacan jugadoras con enorme experiencia en este tipo de citas. Es el caso de Anna Gómez, pero sobre todo de María Pina y Tamara Abalde, que saben lo que es ganar el torneo del KO hasta en dos ocasiones.

«Recuerdo esos títulos como momentos muy bonitos. Es un gran escenario, se juntan las aficiones y los equipos y hay un ambiente genial. Levantar el título es realmente bonito», aseguró la ala-pívot gallega recordando su etapa en el Perfumerías Avenida. «Allí teníamos el cartel de favoritos y la obligación de ganar, pero si consiguiera algo con el Valencia Basket sería aún mejor y más especial porque sería una victoria por la que nadie apuesta», destacó.

Pina, por su parte, considera muy importante tener jugadoras como ellas, «con experiencia». «Intentamos mostrar esa tranquilidad o frialdad en cada partido y en los momentos calientes ser visibles en todos los sentidos. No sólo en anotar, también en un consejo, una mirada... Creo que eso lo estamos aportando toda la temporada», comentó la alero valenciana, que también confía en que «si hay un poco de suerte» todo es posible. «Hay muchas circunstancias que influyen. Llegar bien, que las emociones no nos puedan, que lo que hemos preparado sea sorpresivo, que estemos acertadas y no tengamos problemas de faltas. Hay muchas cosas deportivas a tener en cuenta».

Y más ante un rival de la calidad y el talento del líder, el Spar Citylift Girona. «No hemos tenido mucha suerte en el emparejamiento pero en la Copa a un partido todo puede pasar. No hay rival fácil ni tampoco rival imposible», indica Abalde, para la que «tenemos que preparar el partido como todos y sumar un plus de ilusión. A eso seguro que el Girona no nos va a ganar. Vamos a afrontarlo con todas las ganas del mundo y a ver que pasa. No tenemos nada que perder y mucho que ganar, eso nos va a ayudar seguro».

Algo con lo que Pina está de acuerdo, aunque puntualiza: «Al final es un partido y un rival muy difícil, que ha perdido muy pocos partidos. Nosotras tendremos que hacerlo todo muy bien para tener opciones de ganar, pero vamos con ganas, con ilusión y con trabajo, que es lo que venimos haciendo estos meses». «Estamos muy ilusionadas, son retos y objetivos super bonitos. Creo que estamos en un momento de la temporada en que el equipo está con confianza, está más rodado, sumamos muchas horas de entrenamiento juntas, muchos partidos y la Copa llega en un buen momento», concluye Tamara Abalde.