Anna Gómez: "me gustaría hacer lo mismo que el Pamesa en 1998" J. M. LÓPEZ

A punto de cumplir los 33 años, Anna Gómez, la base de Alfara del Patriarca está firmando una temporada espectacular con la elástica 'taronja'. Bajo su batuta el Valencia Basket se ha plantado ya en los 'playoffs' y ahora llega a la Copa de la Reina dispuesto a hacer historia. No será fácil, pero con el precedente del equipo masculino en su estreno en Valladolid'98 saben que todo es posible.



Tenemos la Copa de la Reina ya aquí, ¿cómo llegan a la cita?

Llegamos en un buen momento. Tenemos a todas las jugadoras enchufadas pero sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa. Tendremos que dar nuestro 100% para tener opciones. Es una competición muy bonita y para disfrutarla.

¿Cómo ve el primer encuentro?

No hubiera elegido el Girona para empezar, pero la Copa es así y es lo bonito del sorteo. Es un equipazo, no puedo destacar a una jugadora, sino al conjunto. Habrá que estar al máximo para poder ganar.

Dígame la verdad, ¿se le puede ganar al Girona?

Le podemos meter mano y más a un partido. Por qué no soñar con que podemos ganarles y hacer un buen papel en la Copa de la Reina. En esta Liga lo bueno es que cualquiera te puede ganar y puedes ganar a cualquiera.

¿Le suena la Copa del Rey que ganó el entonces Pamesa Valencia en Valladolid en 1998?

Me suena mucho sí (risas). Estamos en el mismo punto, me gustaría hacer lo mismo. Este equipo lo merece, somos un grupo de mujeres espectacular, con un cuerpo técnico espectacular que nos ayuda mucho en cada momento. Nos lo merecemos.

¿Ganar la Copa de la Reina?

Al menos intentar ganar el título, hacer un buen papel en cuartos y sea lo que sea sacar lo positivo y lo negativo de esta Copa de la Reina. Y seguir adelante. Nos queda la cuarta plaza por luchar y algo muy bonito que nos hemos ganado también como es jugar los playoffs.

Por cierto, aquel Pamesa Valencia en su primera participación llegaba octavo, ustedes llegan quintas...

Lo firmo ahora. Sería un sueño ganar la Copa el primer año, pero hay que ser realistas y saber que es muy complicado.

Sé que a ustedes el Girona no les gusta como rival, pero me da que ellas también les tienen mucho respeto ¿no?

Eso espero. Cuando salió el sorteo nos fastidió porque es el Girona, el líder, pero creo que a ellas también. De los ocho pienso que el rival al que menos querían enfrentarse en el primer partido era a nosotras. No creo que estén muy contentas.

De hecho, en Fontajau ya les dieron un aviso en la segunda vuelta...

El primer partido en casa el equipo no estaba hecho, pero luego hemos crecido y allí demostramos que estamos ahí y que podemos luchar. Creo que no nos vamos a encontrar a ese mismo Girona, pero ellas tampoco al mismo Valencia Basket Femenino. Somos ambiciosas, sabemos que nos va a costar mucho, tener los pies en el suelo pero queremos dar la sorpresa. Estamos aquí pero ahora queremos más.

Y en lo personal, ¿qué es para usted jugar la Copa de 'taronja'?

Es un sueño. No me imaginaba volver a casa y menos con un proyecto como el que te ofrece el Valencia Basket Femenino. El equipo ha trabajado muy duro durante la primera vuelta para ganarse esto.

Por cierto, menuda temporada está haciendo...

La culpa la tiene el trabajo, no hay otra cosa. Entrenamos muchísimo y tenemos todas las facilidades. Es increíble el apoyo que tenemos. Las jugadoras sólo nos tenemos que preocupar de entrenar y hacerlo en las mejores condiciones, y eso se nota mucho.

Méritos suficientes para estar en el próximo Eurobasket



El Valencia Basket está realizando en su debut en Liga DIA una campaña espectacular, y una de las grandes culpables de esto es Anna Gómez. De hecho, es la que más rebotea (6,4), más asiste (5,8), más faltas recibe (3,2), más recuperaciones realiza (1,7) y más minutos juega (33) en el equipo, además de ser la segunda en valoración (14,2) y la tercera máxima anotadora (7,9).

Números y sobre todo una puesta en escena en la pista que la convierten en una seria candidata para formar parte de la selección española en el Eurobasket que tendrá lugar en Letonia y Serbia del 27 de junio al 7 de julio.

«Sería un sueño. Una jugadora trabaja para dar el cien por cien y se nota en la pista donde estoy, como me cuidan, como intentan sacar lo mejor de mí. Me gustaría estar pero el puesto de base está muy bien cubierto en la selección y va ser difícil entrar en esa rotación», aseguró a SUPER. Pese a ello, matiza que se ve con opciones porque «creo que puedo aportar cosas, pero es decisión del seleccionador. Sé de sobra que el puesto de base está bien cubierto, pero a ver si me puedo colar por ahí».