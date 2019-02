Orgullo 'taronja' desde los cimientos del club

Nos remontamos a la temporada 2014/15. La sección femenina del Valencia Basket Femenino echaba a andar tras integrar unos meses antes a los nueve equipos de formación de la cantera del Ros Casares. Entre ellos un senior que competía en Primera Nacional y del que ya formaban parte Rebeca Cotano y Esther Díaz.

Cinco años después y, más allá de los dos ascensos vividos, la situación en el club ha dado un giro de 180 grados. «No sé si somos realmente conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando. Hemos vivido un cambio muy grande desde el principio y en apenas cinco años. Ha sido progresivo pero sigue siendo muy grande. De estar jugando en Primera Nacional a estar a punto de debutar en una Copa de la Reina», explica emocionada Esther Díaz.

Algo similar le pasa a Cotano, que reconoce que «para nosotras es un sueño. Nunca me hubiera podido imaginar estar jugando en la Liga DIA y ahora tener la posibilidad de jugar la Copa de la Reina. Es una experiencia increíble». La ala-pívot valenciana, recordemos, es a día de hoy la máxima anotadora de la historia de la entidad con 958 puntos. «Son muchos años. Siempre he intentado dar lo máximo de mí y lo voy a seguir dando», apunta, no sin antes dejar claro que «tanto para las que estamos aquí desde categorías inferiores como para las que han llegado este año el trabajo diario es lo más importante, y al final es lo que se refleja en la pista».

A eso se aferran para sacar adelante un encuentro ante el Spar Citylift Girona que será muy complicado. «Todos los partidos son una final y más en un formato como la Copa de la Reina. Sabemos que ante el Girona no podemos cometer errores, tenemos que estar todas al 100% e intentar minimizar sus fortalezas que son muchas», advierte la escolta. «Sabemos que es un rival complicado pero como siempre vamos a afrontarlo con ganas, ilusión y a competir al máximo nivel», rubrica Cotano, convencida de que es un partido que «se puede ganar». «No vamos a ir con la sensación de que vamos perder, vamos a competir al máximo. Estamos trabajando bien durante la semana y sabemos que podemos ganar», agrega la jugador interior.

«Lo mejor de este equipo y de esta temporada es que ni nosotras somos conscientes de lo que podemos llegar a hacer. Seguimos con la misma filosofía con la que empezamos, ir partido a partido, rival a rival y a ver hasta donde llegamos», concluye Esther Díaz.