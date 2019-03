Ponsarnau: "Aquí la gente cree y hace todo lo posible"

Jaume Ponsarnau ha comparecido ante los medios de comunicación tras la victoria del Valencia Basket en el primer partido de los cuartos de final de la Eurocup ante el Rytas Vilnius. El técnico 'taronja' ha reconocido que el equipo ha jugado una mala primera parte, pero que ha sabido reaccionar en la segunda y que ahora viajarán a Lituania para intentar cerrar la eliminatoria y gozar así de algunos días más de descanso la próxima semana, e intentar recuperar jugadores tocados como Dubljevic, Abalde y Diot. Estas han sido sus declaraciones:



VALORACIÓN

Hemos empezado el partido con las ideas no muy finas en cuanto a como teníamos que atacar su defensa. Teníamos claras las ideas para defender, pero estaban moviendo el balón y encontrando las ventajas. Nos ha faltado 'punch' y rebote. Hemos movido a la gente, hemos encontrado a gente mas inspirada y con agresividad, y eso nos ha ayudado a igualar el partido. Había demasiados jugadores en la primera parte con sus mejores sensaciones. Louis Labeyrie ha sido clave. Ha cambiado la inercia, porque a partir del rebote, hemos corrido y a partir de ahí hemos encontrado a más jugadores. Matt Thomas, los pívots, los dos bases€ Hemos afrontado esta eliminatoria con la sensación de que los planes no nos han salido bien. Las lesiones de 'Dubi' y Abalde, que Mike Tobey no hubiese podido trabajar en las Ventanas FIBA, que llegase ahora con un virus. A Diot lo hemos tenido que descartar por molestias. Los planes no nos han salido bien, pero tenemos una victoria, defendimos la ventaja de campo. Remarcar el esfuerzo y el compromiso de estos jugadores. Dubi está muy magullado y ha hecho todo lo posible por ayudar. Aquí la gente cree y hace todo lo posible.

POR QUÉ SE ABUSA DEL TRIPLE PARA LUEGO CAMBIAR EL PLAN

La primera parte hemos tenido un problema de equilibrio mal entendido. Hemos tirado mucho de tres, porque cuando hemos penetrado nos hemos estrellado. La defensa de Parakhouski nos ha bloqueado. La respuesta ha sido fácil, tirar de tres. Como no hemos metido, su defensa ha tenido éxito. Cuando hemos penetrado, ha habido tapones, perdidas€ la clave era moverlo y encontrar juegos más horizontales para luego jugar más verticales. Teníamos que aprender cómo atacar esa defensa y lo hemos hecho. Son un equipo incómodo. Tienen muchos planes, cambian de plan durante el partido. Han tenido la habilidad de cambiar roles defensivos y por momentos no hemos tenido la clarividencia adecuada.

HA LLAMADO A RAFA Y LUEGO NO HA SALIDO AL FINAL DEL PARTIDO

Le he llamado para ver si estaba bien.

PROFUNDIDAD BANQUILLO

Si tenemos gente sana y gente que se encuentra bien, sí que tenemos. Pero si tenemos jugadores que no están bien, no será tanta ventaja.

LA DEFENSA

Intentamos con nuestra defensa, más que evitar que jueguen lo que quieren jugar, defender bien lo que quieren jugar. Esto nos sirve todos los partidos. Estamos contentos del plan defensivo porque estamos intentando tener la actividad para colapsar y estar en los tiros. Algunos de los que nos han metido han sido muy a final de posesión, lo que quiere decir que hemos estado 23 segundos bien. No solo con este equipo, sino es nuestra idea defensiva que nos puede hacer más competitivos.

MOLESTIAS DIOT

Ha notado una sobrecargar en el 'isquio'. No es lesión, no tiene nada roto. Pero estaba agarrotado y, visto el historial, hemos decidido no arriesgar y contar con 12 jugadores al cien por cien, o casi al cien por cien. De cara al partido del viernes no lo sé. Tenemos que ir a Vilna con el máximo de salud posible.

IMPORTANCIA DE LA FONTETA

Creo que, si la primera parte no ha estado La Fonteta, es porque no nos lo hemos merecido. A La Fonteta siempre voy a respetarla como sabia y el estímulo tenemos que ser nosotros. En la segunda parte, ha ayudado muy buen, ha conectado con muchos jugadores que estaban con energía. El espejo de lo que veían en la pista era algo que La Fonteta quería ver. Vamos a intentar esta conexión antes en el próximo partido.

VALORACIÓN DEL SEGUNDO PARTIDO

Ellos tendrán que afrontarlo con el hándicap de no contar con un jugador como Kramer, pero contarán con el factor cancha. En su pista se encuentran muy buen, encuentran las máximas sensaciones. Ganaron en la Copa del Rey al Zalgiris y demuestran que juegan de maravilla. Tienen muy claro cuáles son sus generadores y virtudes y los explotan al máximo. Bien en la defensa de 'pick and roll', a ver si podemos llegar al último segundo a defenderlo. Factores como Parakhouski, tenemos que aprender a atacarlo un poquito mejor. Intentar encontrar y recuperar a 'Dubi', Mike también y así podemos tener más fuerza.

GANAR EN LITUANIA PARA NO IR AL TERCER PARTIDO Y TENER DESCANSO

No te engañaré, esto está en mi cabeza, pero no quiero que esté en la cabeza de los jugadores. Quiero que los jugadores salgan a darlo todo el viernes porque es asegurar el pase a semifinales. Respetamos mucho al rival y sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien, mejor que hoy para ganar en su pista.

PARAKHOUSKI

Nos ha hecho un poco de daño al principio en ataque. Hemos mejorado lo que teníamos previsto. La segunda parte han intentado jugar mucho para él, pero hemos llegado muy bien para anular ese pase. Tenemos que seguir en la misma línea. Lo van a volver a intentar. Para ellos es un referente muy importante y vamos a tener que hacerlo, como mínimo, igual que él.