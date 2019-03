El Valencia Basket, obligado a golpear primero al Rytas Vilnius

Importante cita la que tiene por delante el Valencia Basket esta semana. Y no sólo por el trascendental encuentro de esta noche ante el Rytas Vilnius, sino también por el del viernes en tierras lituanas. La temporada está en juego y los taronja saben que están obligados a comenzar golpeando en esta serie de cuartos de final de la Eurocup al mejor de tres encuentros. Es el momento de La Fonteta, ahí no hay dudas, pero también de un equipo que debe dar ya un definitivo paso adelante.

Sin estas dos premisas será más que complicado aprovechar la gran oportunidad que el Valencia Basket tiene en el torneo continental. No hay otra fórmula. Y es que contar con el factor cancha a favor en todas las eliminatorias tras acabar invicto el Top 16 no garantiza el título ni el billete para la Euroliga, pero sí que puede convertirse en un elemento decisivo si se maneja con inteligencia y responsabilidad.

Algo que el equipo de Jaume Ponsarnau ha sabido hacer a la perfección tanto en la primera como en la segunda fase de la competición. No en vano, los taronja defienden una racha en la Eurocup que ya es de diez triunfos seguidos y una pista en la que ha ganado los ocho partidos disputados hasta el momento. Los problemas, sin embargo, llegan desde la enfermería con la lesión de uno de los grandes referentes del equipo, Bojan Dubljevic.

El pívot montenegrino no ha evolucionado como se esperaba del hematoma a nivel de la articulación sacro-ilíaca izquierda que no le permitió jugar en San Sebastián, y será duda hasta el último momento. «El dolor persiste, la incomodidad y su movilidad a pesar de que está haciendo el máximo esfuerzo para poder estar. Queremos contar con él pero con unos mínimos. Y si no está en estos mínimos lo mejor será enfocar el partido con otro plan», explicó Jaume Ponsarnau.

El preparador de Tàrrega, por contra, recupera a Alberto Abalde para el choque tras haber sido baja también el fin de semana por una tenosinovitis aguda en los peronéos del tobillo izquierdo. Por tanto, parece seguro que uno de los descartes volverá a ser el base Sergi García, a la espera de ver la evolución de Dubljevic para ver que otro jugador se queda fuera. Sea el que sea lo que es seguro es que el de Tàrrega necesita a los suyos preparados para dar su mejor versión sobre la pista.

No en vano, enfrente hay un rival que llega al cruce en un excelente momento de forma. De hecho, encadena ocho triunfos seguidos en las últimas semanas, incluyendo una victoria ante el Zalgiris Kaunas que le permitió conquistar la copa lituana. Pese a contar con la baja de larga duración de Evaldas Kairys, se trata de un bloque muy compacto que mejoró notablemente sus prestaciones tras la llegada de Artsiom Parakhouski en el Top 16.

Sus grandes referentes son los exteriores Rok Stipcevic y Chris Kramer, y en su filas cuenta con viejos conocidos de la Liga Endesa como Eimantas Bendzius y DJ Seeley. El roster lo completan jugadores nacionales de nivel como Butkevicius o Echodas, así como el jovencísimo Deividas Sirvydis, MVP del Adidas Next Generation Tournament de la pasada temporada.