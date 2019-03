A ´semis´ por la vía rápida

El Valencia Basket es casi imbatible en La Fonteta en eliminatorias de Eurocup. El equipo taronja ha ganado 13 de 14 partidos que ha jugado como local cuando tenía ventaja de campo y ha superado diez de esas once eliminatorias. La única derrota, la temporada 2016/17 en la final ante Unicaja, campaña que acabó por todo lo alto con la conquista del título de Liga Endesa. La Fonteta es un fortín en Europa, pero a la plantilla que dirige Jaume Ponsarnau le gustaría no tener que jugar otro partido en casa en la actual eliminatoria que disputa frente al Rytas Vilnius. Para ello, deberá ganar este viernes en Lituania, partido para el que los jugadores taronja se han conjurado para conseguir una victoria y cerrar por la vía rápida la clasificación para semifinales.

Así lo expresaron tanto Sam Van Rossom como Alberto Abalde una vez conquistado el primer partido ante el correoso conjunto lituano. No será fácil ganar en el Siemens Arena a tenor de lo visto el martes en La Fonteta, pero la plantilla y el cuerpo técnico no solo están convencidos de poder hacerlo, sino que además se lo han marcado como objetivo prioritario. «Seguro que no va a ser fácil. Ya vimos el martes que ellos juegan muy duro. Tienen calidad y tenemos que respetarlos porque son muy buenos, pero el viernes queremos cerrar la eliminatoria allí y vamos a ir a por el partido», aseguraba Van Rossom.

En la misma línea que el base belga se pronunciaba Alberto Abalde. «Queremos acabarlo ya. Va a ser un partido muy duro porque ellos están jugando muy bien. Allí han ganado la Copa lituana a Zalgiris y están en un buen momento. Es un campo muy caliente y va a ser complicado, pero creo que tenemos que ser ambiciosos e ir allí a ganar», afirmaba Abalde, que el martes se dejó la piel en el parqué de La Fonteta pese a las molestias en el tobillo que le impidieron casi entrenar durante los días previos y que le impidieron jugar el partido en San Sebastián de la Liga Endesa.

Para ganar en Lituania y regresar con la clasificación para semifinales en el bolsillo, Abalde tiene clara la fórmula. «Lo que hicimos en la segunda parte del primer partido. Ser más agresivos. Creo que físicamente tenemos que estar un punto por encima de ellos y dar ese paso adelante desde la primera parte para intentar romper cuanto antes», aseguró el alero gallego.

Van Rossom, por su parte, tiene claro que va a «ser un partido diferente». «Los dos equipos vamos a mirar el partido del martes y vamos a hacer ajustes. Es algo normal en un Playoff así. Tendremos que prepararnos bien y jugar al cien por cien, sin pensar en el día después o en el partido de después. Salir a ganar el partido en Vilnius», confesó el base belga. La plantilla taronja lo tiene claro. Para evitar llegar a un tercer partido a vida o muerte, darlo todo por ganar en Lituania.