Ponsarnau: "Nuestro objetivo es acabar entre los cuatro primeros"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, se mostró muy satisfecho en sala de prensa por el trabajo realizado por sus jugadores en el encuentro ante el UCAM Murcia. Estas fueron las impresiones de Jaume Ponsarnau ante los medios de comunicación:

Valoración del partido

"Jugamos contra un equipo que juega muy duro, en ataque y defensa, y también muy táctico. Son más físicos que nosotros. Sabíamos que era un partido en el que teníamos que estar a la altura en cuanto a dureza. Lo entendimos, jugando con equilibrio, había que cuidar las pérdidas... pero el plan era ponernos a este nivel físico y eso fue nuestra clave. Tuvimos momentos de brillantez ofensiva, con nuestros pívots corriendo y dando ventajas, y muy contento de la aportación de todo el mundo. Por eso hemos ganado un partido como este"

"Como bloque estamos en un momento con Labeyrie y Tobey muy bien. Hemos visto a Dubljevic encontrando su juego, y a Will Thomas también. Estamos muy contentos de los pívots que tenemos. Últimamente la subida de nivel de Tobey y Labeyrie nos está dando esta consistencia. Tenemos cuatro pívots para vivir cada momento del partido y esto al entrenador le va muy bien"

Sergi García

"Para un base es difícil jugar contra UCAM Murcia porque no paran de actuar sobre tu inicio de sistema. Lo ha tenido complicado y en este sentido estoy muy contento por su actitud y concentración. Tenemos un jugador que es útil para ayudar cuando hace falta. El Valencia Basket tiene un jugador de gran futuro"

Rafa Martínez

"Rafa Martínez es un jugador de presente, no de gran futuro. No he contado mucho con él últimamente mal que le pese pero siempre está preparado para ayudar, aunque sea en el banquillo, y destacaría que su defensa ha sido muy sólida. Ha sumado mucho. Contento. Una demostración de que tenemos 14 jugadores. San Emeterio no se ha quedado fuera por lesión, tenemos 14 jugadores y llegar a este punto así es muy bueno"

Lesión de Antoine Diot

"Es lo del último parte, parece ya recuperado pero viendo la experiencia hemos preferido ser prudentes y tener paciencia"

Ambición en la Liga Endesa

"Nuestro objetivo es ser uno de los cuatro primeros para tener el factor cancha a favor en los playoffs. Es lo que queremos pero aquí aún queda guerra y batalla y tenemos que convivir en dos competiciones. Por momentos será complicado. Pero ahora tenemos más jugadores y vamos a intentar aprovecharlo"