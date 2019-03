Valencia Basket - UCAM Murcia: La Fonteta, antídoto contra el cansancio

El Valencia Basket tiene esta tarde en La Fonteta una prueba de resistencia para poner fin a la semana más dura que le ha puesto delante el calendario esta temporada. El equipo taronja jugó el sábado pasado en San Sebastián el duelo correspondiente a la jornada 21 de la Liga Endesa. Tres días después, el martes, abrió en La Fonteta la eliminatoria de cuartos de final de la Eurocup con una victoria frente al Rytas Vilnius. Este pasado viernes, cerró dicha eliminatoria con un nuevo triunfo, esta vez en tierras lituanas. Y, menos de 48 horas después del final de dicho encuentro, el equipo que dirige Jaume Ponsarnau volverá a saltar a la pista esta tarde ante el UCAM Murcia. Cuatro partidos en ocho días, a uno cada dos días, que han puesto a prueba la capacidad física y mental de una plantilla ya de por sí exprimida por el exigente calendario el resto del año. De momento, el balance de la semana es de tres victorias y cuatro derrotas, por lo que para completar el pleno habrá que ganar esta tarde al UCAM Murcia. Un partido trampa, pues los pimentoneros vienen de ganar a todo un Barça la semana pasada, pero ante el que los jugadores del Valencia Basket quieren usar a La Fonteta, y su apoyo incondicional, como antídoto contra el cansancio.

El cuadro taronja llegaba a esta exigente semana del calendario no en su mejor momento. Dos derrotas seguidas en Liga Endesa ante rivales de menor entidad como BAXI Manresa y Monbus Obradoiro, maquilladas por el excelente papel en el Top 16 de la Eurocup. Además, las Ventanas FIBA habían hecho un flaco favor a Jaume Ponsarnau, pues los dos jugadores que se fueron con sus selecciones, Alberto Abalde y Bojan Dubljevic, regresaron con problemas físicos y se perdieron el primer duelo de la semana ante el Delteco GBC. Un partido ante el colista que se sacó adelante casi de milagro, pero que fue ese punto de inflexión que necesitaba el equipo anímicamente.

Los dos siguientes partidos, los dos de Eurocup, el Valencia Basket sacó su versión más solvente, con problemas para entrar en juego, pero con una gran defensa y buena efectividad en ataque después del descanso. Dos victorias ante el Rytas Vilnius y eliminatoria resuelta. Ahora, por tanto, toca cambiar de nuevo el chip y ponerse en 'modo ACB'. A La Fonteta llega un UCAM Murcia que, si bien ocupa puestos de descenso, viene de cambiar de entrenador hace apenas unas semanas, y de la mano de Sito Alonso la pasada jornada consiguió derrotar en casa al Barça Lassa. Por tanto, es un equipo no solo con la moral revitalizada, sino que además se juega la vida por salir cuanto antes de la zona baja, por lo que no venderá su piel fácil en La Fonteta. De hecho, los murcianos han ganado en sus dos últimas visitas a València, 73-84 la pasada campaña y en la anterior por 67-70. El balance de duelos entre ambos conjuntos, no obstante, es favorable a un Valencia Basket que, si todo va según el plan, tratará de administrar esfuerzos.

Los jugadores taronja, en general, llegan con muchos minutos en las piernas, y más después de esta exigente semana. Por eso, los Rafa Martínez o Sergi García, sin minutos en Eurocup, podrían tener esta tarde un mayor rol en la rotación de Jaume Ponsarnau en el regreso a la competición doméstica.