Chechu Mulero: "El primer partido será transcendental"

El Valencia Basket se enfrentará al Unics Kazan en la eliminatoria de semifinales de la Eurocup al mejor de tres partidos que comenzará en La Fonteta el martes 19 de marzo a las 18:30 horas (horario provisional). Las entradas para el primer partido de la serie ya están a la venta desde 20 euros.

El segundo encuentro de las semifinales se jugará en Rusia el viernes 22 de marzo y en caso de ser necesario el tercer partido para decidir la plaza de finalista, la eliminatoria volvería a La Fonteta para el encuentro definitivo el miércoles 27 de marzo, en horario por determinar.



Enfrentamiento entre los dos mejores equipos de la competición

Esta eliminatoria de semifinales enfrenta a los dos equipos con mejor balance hasta el momento en la competición. Valencia Basket llegó a la ronda previa a la final tras eliminar al Rytas Vilnius en dos partidos con un balance de 16 victorias y 2 derrotas hasta el momento. Unics Kazan se clasificó en semifinales tras ganar este miércoles al Lokomotiv Kuban Krasnodar en el tercer partido de su eliminatoria de cuartos de final. El equipo ruso ha llegado hasta esta ronda con un balance de 16-3. Tanto Valencia Basket como Unics Kazan se han mostrado intratables en su pista en lo que llevamos de torneo, ganando hasta ahora todos sus partidos en la Eurocup como locales.



Valoración de Chechu Mulero sobre el rival

El director deportivo de Valencia Basket, Chechu Mulero, señaló tras conocer que el Unics Kazan será el rival en semifinales del equipo taronja que "era obvio que cualquier rival que nos tocase en las semifinales iba a ser un rival duro, en este caso ha sido Kazan, pero en cualquier caso hubiese sido un rival complicado. Segundo clasificado de la VTB League, un equipo que ha perdido solo tres partidos en lo que llevamos de Eurocup, dos de ellos contra equipos españoles. Que en casa se ha hecho fuerte y tampoco ha perdido ningún partido. Es casi una obviedad decir que son un gran equipo y que tendremos que jugar nuestro mejor baloncesto para intentar ganarles".

Sobre el primer partido de la eliminatoria, el director deportivo taronja recordaba que "hemos peleado mucho durante toda la competición para tener la ventaja de campo, por lo cual ahora no la podemos tirar. Si ganáramos los partidos que tenemos en casa no solo pasaríamos la eliminatoria de semifinales sino que seríamos campeones de la Eurocup. No podemos permitirnos perder ningún partido en casa. Ese es nuestro deseo. Y por tanto el primer partido será transcendental".



Noveno enfrentamiento ante el Unics Kazan

El de la tarde del 19 de marzo será el noveno enfrentamiento contra este rival en competiciones europeas. Los ocho precedentes tuvieron lugar en la Eurocup y el balance hasta el momento es favorable al Valencia Basket con cinco triunfos taronja y tres victorias rusas. La primera vez que estos dos equipos cruzaron sus caminos fue en el Last 16 de la EuroCup 2009-10, con triunfo valenciano tanto en La Fonteta (91-81) como en Kazan (68-72). Despues se volvieron a encontrar en los cuartos de final de la temporada 2012-13 (triunfo taronja en La Fonteta por 80-70 y victoria rusa por 71-68 en Kazan), en el Last 32 de la campaña 2013-14 (con doble victoria rusa tanto en Valencia por 73-76 como en Kazan por 82-75) y en la final de la Eurocup de la misma temporada 2013-14, donde Valencia Basket ganó en los dos partidos (80-67 en la Fonteta y 73-85 en Rusia).