Ponsarnau: "Si queremos ganar un partido más al Kazan hay que hacerlo mejor"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, se mostró muy satisfecho de la actitud mostrada por el equipo y por esta primera victoria ante el Unics Kazan en la serie de semifinales de la Eurocup. Estas fueron sus impresiones en sala de prensa:



Valoración del partido

"Hemos empezado el partido defensivamente correctos pero en ataque muy mal. Nos hemos estrellado contra su scouting y no hemos dado dinamismo al juego. A partir de atacar mal han sacado dinamismo a su carrera. Hemos ido moviendo y encontrando gente que entendiese el partido. No ha sido fácil porque nos colapsaban mucho, pero atrás estábamos muy bien. Seguían con la iniciativa en el marcador pero a base de canastones. Hemos logrado llegar igualados al final y hemos encontrado la inspiración de Will, ha encontrado puntos y hemos decidido el partido. Si queremos ganar un partido más a este equipo tenemos que hacerlo mejor. Sobre todo en ataque, ahí está el objetivo"



Ilusión en la Eurocup

"Estamos muy ilusionados, lo que tenemos ahora es la Eurocup y nos estamos encontrando bien. Encontrando jugadores, pero va a ser muy difícil ganar un partido más al Kazan"



"Vives ha estado explendido. La primera parte ya bien pero no ha encontrado sintonías. Ha hecho una defensa impresionante, McCollum ha sudado sangre y otro para notar. Nos ha dado confianza, pero de Van Rossom también estoy contento. Llevaba partidos que no estaba a su mejor nivel pero hoy si que ha estado muy bien"



Rotaciones

"Quiero jugar con los doce jugadores que estén mejor, y creo que son estos doce. Hoy estos, el viernes veremos. Las confianzas quiero que estén intactas sobre los dos bases"



Sin Dubljevic al final

"Es muy difícil dejar a dos fuera convocatoria, y Dubi es trascendental en nuestro equipo. Pero Kazan es muy especial y todo este juego de ventajas que saca Dubi no las estaba sacando y no solo por culpa suya. No podíamos mejorarlo durante el partido y tuve que apostar por que no fuera trascendental al final del partido"



"El partido creíamos que estaba en defender bien a sus pequeños y sus pequeños eran bases. Y con Matt íbamos ha hacer balonmano pero no pudimos hacerlo porque defendimos muy bien. Matt es un jugador muy importante en nuestro esquema ofensivo, y el matiz ha sido ese que queríamos defender con dos bases"



Extra para ganar en Kazan

"Tener menos nervios. Hemos tenido la fuerza y el carácter para responder al partido, pero por momentos no lo hacíamos porque estábamos nerviosos y no hemos tomado las mejores decisiones en ataque porque estábamos nerviosos. Si estamos menos nerviosos en Kazan nos ayudará"