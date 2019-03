Un ex del Valencia Basket ingresa en el Hall of Fame

Un ex del Valencia Basket ingresa en el Hall of Fame

El argentino Fabricio Oberto, que jugó entre 2002 y 2005 en el Valencia Basket, figura entre las once personalidades elegidas para ingresar en el Hall of Fame en el curso de 2019, según informó esta institución. Oberto es un miembro destacado de la llamada 'generación dorada', que consiguió la medalla de oro en los JJOO de Atenas 2004 o la plata del Mundial de Indianápolis 2002, entre otros.

Tras salir de la Asociación Deportiva Atenas de su Argentina natal, Oberto jugó en el Olympiacos griego (1998-99) en el Tau Cerámica (1999-2002), Pamesa Valencia (2002-2005), antes de emprender la aventura de la NBA (San Antonio Spurs 2005-09, Washington Wizards 2009-10 y Portland Trail Blazers 2010). En 2013 regresó al club en el que comenzó a jugar al baloncesto.

Entre los once elegidos para el Hall of Fame de la FIBA hay nombres ilustres como el estadounidense Alonzo Mourning, la brasileña Janeth Arcain o el entrenador montenegrino Bogdan Tanjevic o la ex del Ciudad Ros Casares Natalia Hejkova.

La promoción de 2019 entrará oficialmente en el Salón de la Fama de la FIBA tras una ceremonia especial que tendrá lugar en Pekín el 30 de agosto, en la víspera de la Copa del Mundo 2019. En el descanso del partido inaugural del Mundial, el 31 de agosto, tendrán el reconocimiento de los aficionados.



Los nuevos 11 miembros del Hall of Fame FIBA:

- Jugadores

Janeth Arcain (Brasil)

Margo Dydek (Polonia - a título póstumo)

Atanas Golomeev (Bulgaria)

Alonzo Mourning (EE.UU.)

Fabricio Oberto (Argentina)

José "Piculín" Ortiz (Puerto Rico)

Mohsen Medhat Warda (Egipto)

Jiri Zidek (República Checa)

- Entrenadores

Natalia Hejkova (Eslovaquia)

Bogdan Tanjevic (Montenegro)

Mou Zuoyun (China - a título póstumo)