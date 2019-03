Baja casi segura en el Valencia Basket para viajar a Gran Canaria

El Valencia Basket tendrá una nueva baja, casi seguro, en su encuentro de Liga Endesa de este próximo sábado en Gran Canaria ante el Herbalife. Se trata de Guillem Vives, que sufrió una sobrecarga en el aductor en el encuentro ante el Divina Seguros Joventut del pasado fin de semana. El base catalán no ha podido entrenar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros durante toda la semana, y salvo sorpresa de última hora, no viajará a Gran Canaria. Vives se probará en el entrenamiento de este jueves, pero con la final de la Eurocup en el horizonte, todo indica que el cuerpo técnico será prudente con el base para no correr riesgos.

"Al final del partido contra el Divina Seguros Joventut, Guillem Vives tuvo unos problemas en el aductor por una sobrecarga y ha estado haciendo medios entrenamientos. Probablemente no va a viajar. Estamos a expensas de este último entrenamiento, pero seguramente no va a viajar", ha comentado este jueves Jaume Ponsarnau sobre la situación del base. Una lástima, pues Vives estaba en su mejor momento de forma de la temporada y su papel en las eliminatorias de Eurocup ha sido clave para que el Valencia Basket esté en la final.

Junto a Vives, el otro jugador tocado en las filas 'taronja' es Joan Sastre, que se ha perdido los dos últimos partidos por culpa de un esguince en el hombro. El escolta balear sí pudo entrenar el miércoles junto a sus compañeros, aunque a menor ritmo, y sus opciones de viajar a Gran Canaria son más elevadas que las de Guillem Vives, aunque también dependerá de su evolución en las próximas horas. "Sastre ha ido incorporándose al equipo. El miércoles hizo un medio entreno bueno. A ver cómo está hoy (jueves) y acabaremos de decidir. Lo que sí tenemos claro es que vamos a ir con 12 jugadores que estén bien físicamente y que nos puedan ayudar a competir. La entidad y el nivel de rival como cualquier equipo ACB nos lo exige", ha comentado Ponsarnau.