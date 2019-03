El Valencia Basket viaja a Canarias con dos posibles bajas

El Valencia Basket vuelve a vestirse de corto este sábado tras una semana de relativa tranquilidad, sin compromisos europeos una vez asegurada la presencia en la gran final de la Eurocup. El cuadro taronja visita Gran Canaria para medirse al Herbalife y, salvo giro inesperado de última hora, lo hará sin dos jugadores por lesión. Se trata de Joan Sastre, quien se ha perdido ya los dos últimos partidos por un esguince en el hombro; y de Guillem Vives, quien sufrió una sobrecarga en el aductor en el partido ante el Divina Seguros Joventut de la semana pasada y todavía sigue con molestias.

El caso más reciente es precisamente el de Vives. El base catalán, que estaba siendo uno de los mejores del equipo en los últimos partidos, acabó tocado el partido del pasado domingo en La Fonteta y no ha podido entrenar con normalidad durante la semana. Así lo confirmaba Jaume Ponsarnau en sala de prensa. «Al final del partido contra el Joventut, Guillem Vives tuvo unos problemas en el aductor por una sobrecarga y ha estado haciendo medios entrenamientos. Probablemente no va a viajar. Estamos a expensas de este último entrenamiento, pero seguramente no va a viajar», dijo Ponsarnau.

Vives sí entrenó el jueves, pero todavía no al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y, aunque no hay confirmación oficial de su baja, no viajará a Gran Canaria. El momento actual de la temporada, con la final de la Eurocup en el horizonte en algo más de diez días, hace que el cuerpo técnico taronja quiera ser cauto con situaciones como la de Vives, por lo que la lógica aconseja que el base catalán se quede en València y, si evoluciona bien durante la próxima semana, ya pueda tener algunos minutos contra el MoraBanc Andorra el próximo viernes.

El caso de Joan Sastre es similar en cuanto a que el escolta balear también ha podido ejercitarse con el resto de sus compañeros, aunque a menor ritmo. Su situación física es algo mejor que la de Vives, pero insuficiente como para arriesgar con los importantes compromisos que se le vienen encima al Valencia Basket. Sastre se ha perdido los dos últimos partidos tras sufrir un esguince de hombro en el primer choque de las semifinales de Eurocup ante el Unics Kazan, y aunque evoluciona bien, tampoco se le forzará, al menos de momento.

Ambas bajas permitirán la entrada en la convocatoria de Sergi García y Antoine Diot, para un duelo en Gran Canaria en el que Ponsarnau se reencontrará con el que fuera su jefe hace dos temporadas en València, Pedro Martínez. El técnico que conquistó la Liga Endesa en La Fonteta se ha hecho cargo recientemente del Herbalife, y ayer Ponsarnau tuvo palabras de elogio, como no podía ser de otra forma, hacia su persona. «Ya se empiezan a ver mimbres de su trabajo y su filosofía. Cuando empiece a entrenar semanas enteras, los jugadores se lo van a pasar muy bien. Van a crecer, van a mejorar y creo que su público va a estar muy contento del nivel competitivo que va a ir cogiendo ese equipo», dijo Ponsarnau.

«Afrontamos el partido ante el Herbalife Gran Canaria siendo conscientes de que jugamos contra un equipo muy bueno, que está en Euroliga. Con muchas incógnitas de qué equipo nos vamos a encontrar, tanto a nivel de plantilla como de confianza y energía. Queremos estar preparados para jugar contra el mejor Gran Canaria posible y esto quiere decir jugar contra un equipo con un alto nivel de esfuerzo, de defensa muy activa, que corre bien, es agresivo. Sobre todas estas cosas, tenemos que estar muy bien para poder ganarlos», analizó Ponsarnau en la previa del partido en Gran Canaria.

Por último, quiso enfatizar que sus jugadores y el cuerpo técnico no piensan todavía en la final de la Eurocup, y solo en los dos encuentros de Liga Endesa antes de la gran cita europea. «Tenemos dos partidos antes de la final e intentaremos estar lo más centrados posibles. Cuando llegue la final, ya nos centraremos en ella», concluyó Ponsarnau, quien agradeció al MoraBanc Andorra el haber adelantado el partido de la próxima semana al viernes.