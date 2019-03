El Herbalife Gran Canaria atropella al Valencia Basket

El Valencia Basket ha vuelto a naufragar en las Islas Canarias. Como ya ocurriera en su visita al Iberostar Tenerife, el equipo 'taronja' se ha visto superado ampliamente por su rival, en este caso desde un segundo cuarto nefasto de los de Ponsarnau, que no han tenido capacidad de reacción de ahí en adelante. Con bajas y con la final de la Eurocup en el horizonte, el Valencia Basket no ha sido capaz de poner la intensidad suficiente para un partido en el que el Herbalife de Pedro Martínez se jugaba la vida.

El partido comenzó con ambas defensas todavía en el vestuario. Herbalife y Valencia Basket anotaron los nueve primeros lanzamientos que intentaron entre los dos y el primer fallo no llegó hasta el minuto cuatro, cuando Matt Thomas no acertó con un triple. Pese a que aparecieron más fallos, la tónica de este primer cuarto fue la misma. Poca defensa y canastas fáciles por parte de ambos equipos, con Wiley llevando la batuta en los locales y los Thomas (Matt y Will) y 'Dubi' por parte del Valencia Basket. La entrada de las segundas unidades bajó algo el ritmo de los ataques, pero aún así, el marcador al final del primer cuarto ya reflejaba un 26-23 para el Herbalife Gran Canaria, liderado por los 10 puntos de Wiley.

El inicio del segundo cuarto fue un desastre para los de Ponsarnau. Tres triples sin respuesta del Herbalife aumentaron la diferencia a favor de los de Pedro Martínez para colocar el marcador en 35-23, obligando a Ponsarnau a parar el partido. Erikson anotó otro triple tras el tiempo muerto (su tercero seguido en este parcial), pero una antideportiva de Albert Oliver sobre Rafa Martínez dio algo de oxígeno a los 'taronja' gracias a dos tiros libres de Rafa Martínez y un 2+1 de Abalde para una jugada de cinco puntos. Sin embargo, y pese a dos canastas seguidas de Mike Tobey, Gran Canaria logró de nuevo un parcial de 9-0 a su favor que le acercó a la veintena de puntos de ventaja (53-34). Al descanso, tras un segundo periodo nefasto por parte del Valencia Basket (30-16), el marcador reflejaba un 56-39.

Había muchas cosas que corregir en el descanso. Demasiadas para un Valencia Basket que en ningún momento se encontró dentro del partido. Al contrario que un Herbalife Gran Canaria que se está jugando salir de la zona peligrosa de la tabla, y que no bajó el pistón ni un segundo. El acierto exterior de los isleños fue clave para ahogar cualquier intento de reacción por parte del Valencia Basket. Erikson, Paulí y DJ Strawberry liquidaron a los 'taronja' desde el perímetro, ante una defensa más que mejorable por parte de los de Ponsarnau. Al término del tercer cuarto, el 88-64 del marcador reflejana a la perfección la intensidad mostrada por un equipo y otro en la pista.

El cuarto periodo se jugó porque no se puede dar un partido por terminado antes de tiempo, ya que ambos equipos tenían claro ya el resultado del mismo. De esta forma, el Valencia Basket cayó derrotado en el primero de los dos partidos a domicilio de Liga Endesa que tenía antes de la gran final de la Eurocup, y no volverá a jugar hasta el próximo viernes, cuando visitará al MoraBanc Andorra.