Con 14 jugadores disponibles a una semana de la final

Jaume Ponsarnau y Will Thomas F. Calabuig

Jaume Ponsarnau sabe que el equipo no puede permitirse otro tropiezo si no quiere complicarse la cuarta plaza de la Liga Endesa y pide máxima concentración para el partido de este viernes en Andorra, pero por otra parte, no niega que puestos a tener que hacer dos descartes al contar con toda la plantilla disponible, podría dar descanso a alguno de los que más minutos acumulan para que llegue mejor a la final contra el Alba Berlín.



Morabanc Andorra

El Andorra es un equipo muy completo, ya ha demostrado su nivel en la Eurocup al quedarse a un paso de la final, , ahora está en trayectoria ascendente, con buen nivel físico pese a contar con alguna baja. Tienen buena capacidad de juego, de defensa y talento en ataque, además de que saben correr el campo muy bien.

Tenemos que afrontar este partido con el máximo esfuerzo, focalizados en el rival, sabiendo lo que tenemos que hacer y teniendo en cuenta la experiencia del último partido, tenemos que jugar como equipo para que no pase como el otro día, que perdimos estrepitosamente, tenemos que ayudarnos y juntarnos. A su fluidez y a su concepto de ataque tenemos que responder colectivamente. En su pista, el Herbalife había vapuleado a todos los rivales desde que llego Pedro Martínez (Unicaja, Olympiacos) y a nosotros también nos pasaron por encima. Contra el Andorra también tendremos que jugar al 100% como equipo.



Análisis de los vídeos

Hemos tenido la fortuna de que nuestros próximos rivales se han cruzado recientemente en una eliminatoria y nos ha servido para estudiarlos. Además, el Gran Canaria también tiene cosas del Andorra y del Alba de Berlín.



Sin lesionados

Tengo a los 14 jugadores al 100%, en principio podré contra con los 14 y quizá el elemento que decida quién se queda fuera sea el cansancio, dar descanso a alguien, pero también es importante que Guillem y sastre vuelvan para que cojan el ritmo de nuevo.



Mentalidad

El partido de Andorra lo afrontamos solo con la idea de ganar para luchar por la cuarta plaza, no para llegar con más confianza a la final. En la Eurocup son partidos diferentes y ya haremos el cambio de mentalidad que tengamos que hacer, aunque no creo que sea muy necesario porque los jugadores están muy mentalizados siempre cuando afrontan una final.