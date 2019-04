El Alba Berlín ya está en València

El Alba Berlín, rival del Valencia Basket en la final de la Eurocup, ha aterrizado este domingo a medio día en València, para disputar este martes, 9 de abril, el primer partido de la final.



La final ante el cuadro alemán, en el que por cierto milita un extaronja como Luke Sikma, se disputará al mejor de tres partidos y arrancará del 9 de abril en La Fonteta. Tres días más tarde, el 12 de abril, se jugará en Berlín y, en caso de ser necesario un tercer partido para decidir el título, este se disputaría en Valencia el 15 de abril.





CAS ?? ALBA llega a Valencia con Aito y Sikma a la cabeza



