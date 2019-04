Rafa Martínez: "Ganar otro título aquí sería más de lo que había soñado"

A apenas dos días de iniciar el asalto al que sería su quinto título como 'taronja', el escolta de Santpedor se sincera con SUPER. Aquejado de una lumbalgia, espera llegar a tiempo al primer partido del martes aún a pesar de estar viviendo su peor momento a nivel deportivo en el club. Rafa Martínez habló de estas y otras muchas cuestiones.



Estas son sus declaraciones

Estamos a sólo dos días de arrancar la final de la Eurocup. ¿Cómo están, cómo ve al equipo?

Lo veo bien. Inconscientemente llevamos varios días pensando ya en esta gran oportunidad de volver a jugar la Euroliga y ganar un título. Ha llegado el momento y hay que estar preparados, sobre todo para sacar el primer partido aquí en casa que es muy importante de cara a la serie.

Por esto que me cuenta, ¿están pesando las piernas más de la cuenta en la ACB por el esfuerzo europeo?

Si, puede ser. La liga está muy competida este año, tiene un gran nivel. Los ascensos y descensos han hecho que los equipos se refuercen mejor, económicamente se vuelve a ver la luz después de años bastante malos y los equipos tienen un poquito más de dinero para fichar a mejores jugadores. Y encima es la Liga Endesa, que es la mejor de Europa y siempre lo ha sido. Es una competición muy complicada y por eso hay tanta igualdad en toda la clasificación. Tanto en la parte baja, como para jugar los playoffs como para la cuarta plaza. Al final las últimas jornadas serán las que decidirán en qué posición estaremos para los playoffs.

Y, como se vio este mismo viernes en Andorra, está costando mucho fuera de casa...

Es que es muy complicado ganar fuera de casa. Cualquier equipo te puede ganar. Todo el mundo se juega muchísimas cosas y es verdad que los últimos resultados no han sido muy positivos fuera. Esos partidos si que nos podían haber dado un poco más de estabilidad.

Volvamos a la Eurocup. Ganar la final significa cumplir el gran objetivo de la temporada que es regresar a la Euroliga, y además ganando un título. La temporada sería ya un éxito ¿no?

En parte sí, pero quedaría aún casi todo por jugar. Si ganásemos ese título sí que es verdad que das un paso adelante para la próxima temporada, que es un objetivo cumplido, pero luego el equipo tanto si gana como si pierde debe hacerlo lo mejor posible en la Liga Endesa. Y si podemos llegar a otra final, llegar. Pero primero hay que jugar la Eurocup.

¿Pero no sería lo mismo afrontar el final de la temporada con mochila que sin ella? Me refiero a la presión.

Sería un refuerzo positivo para el equipo saber que tienes el objetivo de estar en la Euroliga. Ganar un título también te da una confianza extra que en la competición de la ACB seguro que se reflejaría.

¿Se ve levantando su tercera Eurocup?

Hasta que no llegue el momento no, aunque piensas muchas veces y le das vueltas a la cabeza de como sería ese momento tan especial. Pero hace dos años también lo tenía en mente y no fue así. Hay que prepararse sólo para jugar.

¿Qué significaría para usted?

Sería muy especial, pero no sólo para mí, para el club, para la ciudad, para la afición. Poder ganar otro título en los once años que llevo aquí sería más de lo que había soñado. Seguramente todos los títulos son soñados, sobre todo el primero, lo otro han sido como extras que nunca podía haber imaginado. Ganar aquí una Liga ACB, una Supercopa, otra Eurocup... Sobre todo porque cuando llegué aquí sólo pensaba en que el club creciera, poder crecer junto al club como jugador y como persona, y poder ganar un título. Ya llevamos cuatro y si llega el quinto bienvenido sea.

No está nada mal su balance como 'taronja' ¿no?

Para nada. Y si te digo la verdad más aún teniendo en cuenta como fue mi primer año en València. Es la ostia lo que hemos logrado y lo que hemos conseguido en este pabellón.

Toca hablar también un poco de usted y de su situación personal en el equipo. ¿Cómo lo está viviendo?

Bien, ahora bien. Asimilando un papel que no estoy nada acostumbrado e intentando ayudar al equipo en el día a día y en lo que no es el día a día fuera de la pista. Sobre todo estando en forma y positivo. Esa es la única manera de ayudar y es lo que estoy intentando hacer.

Pero conociéndole, sabiendo lo competitivo que es, bien no lo debe estar pasando...

Ha habido momentos, no lo voy a negar. Pero ahora estoy bien, en un momento bueno, con buena mentalidad, ayudando en los entrenamientos y a los compañeros€ Si que es verdad que lo pasas mal porque al final si tú tienes una mentalidad de jugar y de ayudar al equipo dentro de la pista y no encuentras tu hueco pues son momentos duros dentro del trabajo. Son momentos que toca vivir, luchar y superar, momentos de aprendizaje y que seguro que en un futuro me sirven para algo.

¿Pero Ponsarnau ha hablado con usted, le ha explicado algo?

La situación es complicada porque al principio no eramos catorce jugadores, y no lo hemos sido hasta bien entrada la temporada. Sabíamos que iba a ser un año complicado en el tema de la rotación de jugadores. Al final juegan cinco y somos catorce. Se tiene que llevar muy bien y que el equipo vaya increíblemente bien para que todo el mundo tenga oportunidades. Estamos ahí pero ha habido momentos difíciles de la temporada y no es fácil hacer jugar ahí a los catorce.

Pero le repito la pregunta. ¿A usted que le ha dicho el técnico?

Que este preparado y que si le puedo ayudar en algo que le ayude. Los jugadores cuando tienen mi edad y mi experiencia no necesitan que les digan mucho. Viendo el planteamiento de todo ya te das cuenta tu solo.

Pero es curioso lo bien que entró tras la lesión, y luego como ha decrecido su protagonismo...

Al final se busca hacer las cosas lo mejor posible y que jueguen los que te llevan a la victoria. Es verdad que por estos momentos malos que he pasado no estoy siendo consciente de que me he recuperado muy bien de la rodilla que es lo más importante. Todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere estar. Es verdad que empecé muy bien pero luego son decisiones deportivas ante las que únicamente puedo responder entrenando cada día al cien por cien y ayudando a todo el mundo.

Aún quedan momentos importantes esta temporada. Imagino que eso mantiene a uno en guardia...

Yo siempre estoy en guardia. Nunca me relajo, por eso a veces lo paso tan mal.

¿Esto le ha hecho darle muchas vueltas a su futuro en el club estas semanas?

No. Creo que ahora no es mi momento, es el momento del club, del equipo y de juntarnos todos e intentar ganar otro título. Lo otro luego más adelante ya se verá.