El Valencia Basket termina quinto su primera Liga DIA

El Valencia Basket cumplió su parte, pero finalmente terminó en la quinta posición su primera fase regular en la Liga DIA, por lo que jugará con el factor cancha en contra la eliminatoria de cuartos de final de los Playoffs por el título frente al Lointek Gernika. El equipo de Rubén Burgos se impuso a un BAXI Ferrol en cuadro (78-63), con tan solo seis jugadoras disponibles, pero el Gernika tampoco falló en su complicada visita al Mann-Filter Casablanca, por lo que serán las vascas las que ejerzan de anfitrionas en el primer partido de los Playoffs este mismo miércoles.

Rubén Burgos, entrenador taronja, analizó en sala de prensa esta eliminatoria de cuartos de final, la cual calificó como un «reto» para el Valencia Basket en su primera temporada en la élite del baloncesto femenino. «Es un orgullo estar aquí. Vamos con la misma ilusión del primer día. Jugamos contra un equipo al que no hemos conseguido ganar en Liga Regular. Tienen todas las posiciones muy bien cubiertas. Va a ser complicado, pero también un reto. Nos prepararemos bien. Siempre, como equipo, pienso que no nos van a ganar. Iremos con el primer partido en mente para darlo todo», analizó el preparador valenciano.

«Hambre no nos va a faltar. Nuestro plan tiene que ser algo diferente al de la temporada regular, eso sí. Los dos partidos contra ellas nos tienen que servir para saber que un error en Playoffs no da igual. Es el momento de la temporada. Quedamos los ocho mejores de la Liga y tienes que hacer muy bien las cosas. No teníamos presión de entrar en Copa, pero lo queríamos. No pusimos una 'X' en ser equipo de Playoffs, pero luchamos cada día por ello. Disfrutamos compitiendo y vamos con ilusión máxima. Nos hemos ganado el respeto en la Liga y el Gernika no pensará que está obligado a ganar», concluyó el entrenador del Valencia Basket.