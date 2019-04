Aito: "Espero lo mejor del Valencia Basket"

Aito García Reneses, entrenador del Alba Berlín, analizó en La Fonteta ante los medios de comunicación la final de la Eurocup que arranca este martes ante el Valencia Basket. Estas fueron sus impresiones:

Importancia del primer partido

Seguro que en el 90% de los casos es así. Luego hay un componente anímico que es que si ganas el primero estás muy contento y es difícil estar igual de concentrado para el segundo pero sí para el tercero. Por eso se dice que el primer partido es decisivo

Opinión sobre la serie

Para nosotros es un honor estar en esta final. Lo que queremos hacer es competitivos. Es decir, no decir que estamos en la final y ya está. Siendo competitivos siempre vamos a tener alguna opción pero sabemos que son pequeñas porque el Valencia es un gran equipo. Lo que tenemos que hacer es intentar se competitivos, no tanto estar preocupados por ganar sino por dar un nivel que sea digno de un finalista.

Factor cancha

Nosotros tenemos mejores actuaciones en nuestro campo en Berlín pero intentamos jugar bien fuera también. La verdad es que, igual que le ocurre al Valencia Basket, el apoyo de nuestros fans es extraordinario. Es extraordinario cuando ganamos y cuando perdemos. Hay que estar muy agradecidos. De esa forma los jugadores se sienten muy cómodos jugando en casa y es más difícil jugar fuera. A mí siempre me gusta que fuera haya un buen ambiente como el que va a haber aquí porque el jugador se siente más cómodo con buen ambiente que con la mitad del pabellón vacío.

Opinión del Valencia Basket

Creo que tienen muy buenos jugadores en todas las posiciones, duplicados o triplicados, y aprovechan muy bien sus opciones para cada uno de las distintas cualidades de los jugadores.

Presión para el Valencia Basket por ser favorito

Cada uno piensa lo que quiere. Por mucho que yo diga no va a cambiar ese tema de pensamiento de la mayoría de la gente. Yo lo que quiero es que mi equipo siempre sea capaz de competir y dar lo máximo. Si eso significa que podemos ganar, mejor, y sino también. Si nosotros jugamos contra el Valencia o contra el Fenerbahçe eso no significa que no tengamos que estar haciendo nuestro cien por cien, y si haciendo nuestro cien por cien perdemos por 15, 20 o 30 será porque los demás son mejores. No me preocupa tanto la posibilidad de ganar o no ganar si no de jugar cerca de nuestro cien por cien.

Licencias Euroliga

Es un tema muy complicado en el que no hay una organización de compatibilizar las distintas competiciones que existan. Ya sean las nacionales, europeas o FIBA. El primer punto que habría que arreglar es que las competiciones FIBA no interfieran en la temporada. Si la temporada tiene que durar 7 meses, 8 meses, 6 meses o 5 meses, me da igual. No es lógico que se jueguen unos juegos olímpicos y en el momento de la semifinal decir: Ahora volvéis cada uno y jugáis vuestra liga nacional y luego venís a jugar aquí la semifinal. Esto es un despropósito. La conciliación de las competiciones europeas, con las competiciones nacionales, con la competiciones FIBA es un verdadero caos. Sería bueno que hubiera una armonización de todo ello. Estamos viendo que cuesta muchísimo. Llevamos muchos años y no se ha conseguido. Eso sería muy buena cosa pero habría al menos que avanzar un poquito.

¿Eliminatoria larga?

Decía el otro día que prefería que fuese a 2 en un chat de la familia. Prefiero a dos pero ganando o perdiendo. Eso significa que nosotros tenemos cinco partidos aplazados de la liga alemana porque hemos estado jugando la competición europea, la copa de Alemania, que se juega diferente que aquí€ Hemos tenido que ir aplazando partidos y ahora tenemos el final de temporada un partido cada dos días y res muy duro. Por eso prefiero que sea a dos. Si es ganando, mejor, aunque sé que es os imposible o muy muy difícil.

¿Que teme del Valencia Basket?

Nada. Lo que más temo es que mi equipo no juegue al nivel que debemos de jugar. Valencia sé que lo va a hacer bien y espero lo mejor de ellos.