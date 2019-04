Sikma: "Tengo muchas ganas de reencontrarme con la afición"

En Valencia vivió uno de los momentos más importantes de su carrera cuando conquistó la Liga Endesa en 2017. Este martes regresa por primera vez a La Fonteta para disputar ante sus ex la final de la Eurocup convertido en el gran referente del Alba Berlín además de como MVP de la competición. Se trata de Luke Sikma, y estas son sus impresiones antes de iniciar el asalto al título contienental:

Sensaciones

Es todo un poco extraño pero también con muchas ganas. Tener la oportunidad de jugar la final de la Eurocup aquí con mi equipo y sobre todo enfrente de un gran equipo como el Valencia Basket. Es mi exequipo y es una oportunidad única. Voy a disfrutarlo al máximo.

Recibimiento en La Fonteta

No lo sé, pero espero que me reciban bien. Este es un lugar al que tengo mucho cariño, en el que hemos pasado muy buenos momentos y tengo muchas ganas de volver a reencontrarme con la afición.

¿Qué temes del Valencia Basket?

Muchas cosas. Es un muy buen equipo con mucha experiencia. Nosotros somos un equipo joven que no ha jugado tantos partidos importantes como una final de la Eurocup. Ellos tienen muchos jugadores que han jugado incluso Euroliga, finales de Liga Endesa, Eurocup...y eso les da mucha ventaja. Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos para ganar, para disfrutar y a ver que pasa en la pista.

Balance de estos dos años en Berlín

Han sido dos años maravillosos, seguro que mejor de lo que pensaba. Estoy muy contento de la trayectoria del club y del equipo, hemos ido de menos a más aunque siendo tan jóvenes hemos mejorado cada día, teniendo la oportunidad de jugar partidos muy importantes como finales de la Liga el año pasado. Por eso estoy muy contento e individualmente también, con premios individuales pero sobre todo porque vienen del éxito del equipo. Eso es lo más importante para mí, que el equipo va bien.

¿Será una final a dos partidos o a tres?

Ojalá que podamos ganar en dos partidos, pero nunca sabes que es lo que puede pasar. Vamos a pensar sólo en este primer partido, en ganar en una pista muy complicada y sabemos lo difícil que es. No tenemos miedo y vamos a ir al cien por cien.

Favorito

Seguramente es el Valencia Basket. Tiene el factor cancha, mucha más experiencia, muy buenos jugadores y plantilla muy profunda. Sabemos que ganar esta final va a ser muy complicado pero no tenemos miedo y vamos a jugar nuestro juego, y si hacemos esto estaremos contentos con el resultado.

¿Tienes también la espina de la Eurocup de hace dos años?

En los cuartos de final yo casi que me la quité ya ganando al Unicaja. Yo no tengo tanto problema con esto, pero va a ser una final muy bonita y competida. Tengo muchas ganas de jugarla.

Dubljevic y Will Thomas enfrente

Va a ser un batalla muy complicada. Todos los interiores son jugadores muy buenos, he jugado muchas veces contra Will en los entrenamientos y sé lo bueno que es y lo difícil que es pararle. Pero voy a hacer todo lo que pueda y tengo confianza en que mi equipo me ayude, porque esto es un juego de equipo.

Caldera 'taronja' en La Fonteta

Cuando está llena y la afición está involucrada y con mucha energía es muy complicado ganar aquí. Por eso tenemos que estar muy preparados y utilizar lo que hemos entrenado para afrontarlo. No va a ser nada fácil ganar aquí.

¿Qué sentirás?

Antes del partido algunos nervios seguro, sobre todo porque es una final de la Eurocup y estoy en una pista familiar como esta. Pero cuando entre a la pista esto se transformará en ganas y mucha energía porque quiero disfrutarla.

Jaume Ponsarnau

Tengo ganas de verle de nuevo también. Estoy muy contento y me alegro mucho por él de que haya tenido una temporada tan buena a los mandos del equipo. Pero también es mi rival y haré todo lo que pueda para ganarle.