Los veteranos se lucen en L'Alqueria

Jornada festiva en L'Alqueria del Basket con las finales del torneo Over 40 Basket, además del equipo inclusivo de Asindown. Los veteranos del Valencia Basket, liderados por los Víctor Luengo, Antoine Rigaudeau, JJ Llamas o Javier Viguer, entre otros, se llevaron el torneo en la modalidad 'Junior Masculino', tras imponerse a un peleón Real Club Marítimo Melilla en una final dominada desde el inicio. En la categoría de' Senior Masculino', la final se la llevaron los Charlatans de Nápoles, al imponerse a Ciervos.com.

El resto de ligas se completaron con los siguientes resultados: En 'Junior Femenino, Old Stars 39-9 Basket Lovers y Run&Shoot 14-20 Pick&Mix; en la final bronce de 'Junior Masculino, Match-up Team 44-40 Delorean Basket Team; en la final bronce de 'Senior Masculino', Valencia Old School 48-51 Axial Team; en 'Veteranos Masculino, KSK Kaunas 59-29 Golden Boys y Valterna One Team 41-54 Small Ball; en 'Challenge Femenino', Pretties 25-12 Supersenior CBF Huesca y Basketladies Rosa 26-17 Basketladies Negro; en 'Plata Junior Masculino', MBCA Amstelveen 40-34 Fendetestas; en 'Supercopa Femenina', Senior 32-20 Junior; y en 'Plata Senior Masculino', Decyde Tripledoble 31-42 Solo Parents.