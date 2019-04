Ponsarnau: "El buen trabajo de Will Thomas ha sido clave"

F. C.

Jaume Ponsarnau compareció en rueda de prensa tras la victoria del Valencia Basket en el primer partido de la final de la Eurocup ante el Alba Berlín y felicitó a todos sus jugadores, pero en especial a Will Thomas, el máximo anotador del partido con 22 puntos, pero también clave en la defensa sobre Luke Sikma, el MVP de la competición y el claro referente ofensivo del conjunto alemán. Estas han sido las declaraciones de Ponsarnau ante los periodistas:



ANÁLISIS



"Hemos jugado un partido muy serio desde el principio. Sabíamos que debíamos derrochar la máxima energía porque ellos exigen mucho en la transición defensiva. Era importante competir en el rebote. Hemos tenido un buen nivel en todo esto y eso nos ha dado muchas opciones en el partido. Hemos tenido problemas para controlar su alto porcentaje de tres puntos y ese es un factor a tener en cuenta porque les ha mantenido en el partido y les ha permitido llegar con opciones casi hasta el final. Sabemos que para ganar otro partido debemos jugar con el mismo compromiso de energía en cada acción y aprender de las situaciones en las que ellos han sacado ventaja para anotar desde fuera. Si lo conseguimos, tendremos más opciones para ganar".



BUEN TRABAJO DE LOS BASES

"Han hecho un gran esfuerzo en controlar la transición defensiva. Hemos tenido algún problema con algún triple suyo por dar demasiada distancia, pero ambos han estado muy bien y han liderado tanto en ataque como en defensa".



DUELO SIKMA-WILL THOMAS

"Will ha estado muy bien focalizado sobre todo lo que tenía que hacer. Luke tiene más responsabilidades en su equipo y Will ha podido centrarse un poco más. Eso es una ventaja, pero que hay que saber aprovechar. Ha sido una de las claves del partido, el buen trabajo de Will sobre Sikma tanto defendiéndole como atacándole".



RAFA MARTÍNEZ

"Faltaban pocos minutos, hay otro partido en tres días y ha sido bueno que entrase para alargar el equipo, como Abalde. Rafa es un gran profesional y estaba preparado. Ha dado descanso a los jugadores más cargados y eso es muy importante".



PARÓN POR EL FALLO EN LA MESA

"Ha sido un problema tecnológico. Tenía mucho trabajo en ese momento. He pensado que podía ser negativo, pero el equipo está tan centrado que ha dado una buena respuesta".



LA FONTETA

"El ambiente ha sido increíble, en los buenos y en los malos momentos. Nuestros aficionados son muy importantes para nosotros y queremos regalarles esta Eurocup".