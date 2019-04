Ponsarnau: "El lunes daremos lo mejor en La Fonteta por el título de la Eurocup"

Jaume Ponsarnau quiso agradecer a la afición del Valencia Basket desplazada a Berlín por el esfuerzo para acompañar al equipo en su asalto al título de la Eurocup. El técnico taronja reconoció que el partido no acabó como les hubiera gustado, pero que no prevé muchos cambios de cara al tercer y definitivo encuentro del lunes en La Fonteta. «Lo primero es descansar bien. Las decisiones del plan de partido han de ser muy claras y que el equipo las pueda asumir. No hacer grandes cambios. Debemos volver a mejorar en el rebote y en la energía y esperamos poder hacerlo en casa», explicó Ponsarnau.

Sobre qué deberá mejorar el equipo para asegurar el título en La Fonteta, el técnico taronja regresó a lo que funcionó en el primer partido de esta final ante el Alba Berlín. «Hemos tenido una alta producción de juego en el poste bajo. Bastantes triples de Van Rossom han llegado así. Vamos a tener que encontrar un mejor equilibrio para producir más en bloqueo y continuación y juego directo, que hemos estado pero de lo que solemos», explicó el técnico.

Por último, tuvo un mensaje para la afición: «El lunes daremos lo mejor en La Fonteta para llevarnos el título».