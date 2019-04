La Fonteta prepara el asalto a las semifinales de la Liga Dia

El Valencia Basket buscará este domingo culminar la sorpresa que inició el pasado jueves al asaltar la pista del Lointek Gernika Bizkaia en el primer encuentro de los cuartos de final de la Liga Dia y, arropado por La Fonteta, conseguir una segunda victoria que le lleve a las semifinales por la vía rápida.



El conjunto que dirige Rubén Burgos jugará, además, con el comodín de que una derrota no supondría su eliminación, como sí que pasaría con su rival, sino que llevaría el cruce a un tercer encuentro que, eso sí, disputaría de nuevo como visitante.



En el primer encuentro, el Valencia Basket se vio dominado en la primera parte pero todo cambió en la segunda, en la que tras minimizar sus errores, se hizo con el mando del partido, remontó los nueve puntos por los que perdía al descanso y acabó firmando una holgada victoria por 69-76 tras un parcial de 30-46 en esos dos cuartos.



Las valencianas cuentan también con el golpe moral que asestaron con esa remontada al Gernika, que además parte como favorito en esta eliminatoria por tener el factor cancha a favor y también una mayor experiencia, pues el Valencia Basket vive su primera campaña en la máxima categoría.



Rubén Burgos, técnico del conjunto valenciano, apostó por una rotación más corta de lo que había usado en la fase regular, una situación que si el choque está igualado se espera que mantenga en este nuevo encuentro.



Las esperanzas valencianas pasan porque Anna Gómez repita su excelente dirección, a la que añadió once rebotes, porque María Pina abra la defensa visitante con sus triples (sumó cuatro en el primer encuentro), y por el trabajo efectivo de jugadoras como Tamara Abalde, Tinara Moore, Joy Brown o Jordi Davis.



Para este encuentro, como ha pasado toda la campaña, Burgos mantendrá la baja de Marina Lizarazu, que se lesionó en pretemporada y que no ha llegado a jugar en esta campaña.



Animación especial en las gradas



El partido de este domingo (20:00 en La Fonteta por Teledeporte) tendrá una animación especial gracias a la colaboración de Casual Hoteles.



Aplaudidores en las gradas y pelotas

Un buen reflejo de esta colaboración es el regalo de miles de aplaudidores en las gradas del pabellón, mientras que cientos de pelotas se repartirán en los tiempos muertos. Por otro lado, la empresa repartirá un premio entre los afortunados que salgan elegidos a través de los concursos que el club organiza en redes sociales.

Trofeo al Esfuerzo y més Foc

El primer Trofeo al Esfuerzo femenino de la historia del club será ofrecido a los aficionados antes de comenzar el partido. Tras la presentación de la plantilla, Arantxa Roig, de la Fundación Roig Alfonso que ha diseñado el trofeo y Vicente Solà, harán entrega del galardón a Anna Gómez, que lo ofrecerá a los aficionados. Todo ello en una presentación en la que no faltará el fuego, como viene ocurriendo en el pabellón en los últimos encuentros.

Una presentación especial

Además del fuego y la música, los aficionados recibirán en la pista a las jugadoras, creando un ambiente especial para que lleguen de la mejor manera al inicio del partido. Un ingrediente más para que el pabellón sea una fiesta del baloncesto femenino.

Entradas a la venta y doble premio a los de Berlín