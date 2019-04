Van Rossom: "Todos hubiésemos firmado esta situación"

Sam Van Rossom recordaba en el compás de espera entre el segundo y el tercer partido de la final de la Eurocup que "el martes no habíamos ganada nada y el viernes no perdimos nada más allá de un partido. Hemos estado ahí, el equipo ha jugado a lo que tenía que jugar y al final el resultado lo han decidido algunos detalles. Ayer dimos el 100%, el equipo ha estado cerca, pero no ha podido ser".

El base belga reconoce "que está claro que enfrente tenemos un equipo que juega también, pero estamos jugando bien. Ellos tienen talento ofensivo, comparten bien la pelota y tienes que estar metido 40 minutos en todos los partidos o como el viernes 45. Estamos bien, ayer nos faltó poco y el lunes hay otro partido, hay otra oportunidad y saldremos a por ella".

Van Rossom considera que "todos hubiésemos firmado al principio de temporada llegar a esta situación. Obviamente hubiese sido mejor ganarlo el viernes y ya estaría cerrado, pero si nos dices que vamos a jugar un partido decisivo en casa para ganar un título, todos lo hubiésemos firmado".

El director de juego taronja le pide a la Fonteta que "el lunes nos ayude igual que lo hizo en el primer partido de la serie, cuando el público está a tope nos dan un plus de energía e incluso en carácter. Y eso nos ayuda seguro. Espero una Fonteta a tope el lunes".