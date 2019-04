El pívot del Valencia Basket, Bojan Dubljevic, señaló tras la consecución del título de la Eurocopa, al derrotar al Alba Berlín en el tercer y definitivo partido de la final, que estaba "muy orgulloso" de cómo ha jugado el equipo y del apoyo de la afición, tras concluir el torneo sin perder de local.

"Estoy muy orgulloso del equipo, del cuerpo técnico y de la afición que nos ayuda todo el año. Estamos muy contentos y vamos a celebrarlo. Para mí esta es la mejor afición del mundo", apuntó el interior, que acabó el tercer partido con 18 puntos.



San Emeterio

El alero español Fernando San Emeterio destacó por su parte el gran trabajo defensivo realizado por los suyos. "Hemos dejado a un equipazo ofensivo como el Alba en solo 63 puntos y eso habla muy bien de nosotros", explicó.

"Hemos remado todos en la misma dirección y al final hemos sacado un partido cómodo, sin relajarnos en ningún momento y peleando hasta el final", agregó el jugador cántabro, quien apostilló que "ahora a seguir trabajando y a disfrutar".



Joan Sastre

El también internacional español Joan Sastre comentó que "sabíamos que teníamos que jugar un muy buen baloncesto y lo hemos hecho a pesar de ese inicio que nos ha desconcertado un poco a todos con el 0-11. Hemos sabido manejar la ventaja y no les hemos dejado entrar otra vez en el partido y eso ha sido clave".

"Es algo increíble ganar un título delante de nuestra afición que tanto nos ha apoyado. Ahora hay que seguir, esto no acaba. Hay que celebrar el título pero no podemos desconectar porque sigue la Liga y hay otro título en juego. Somos un equipo ambicioso y queremos más", recalcó.

El jugador mallorquín, que suma su tercer titulo desde que llegó a Valencia, recordó que "desde que llegué he ganado un título cada año. Si cuando fiché me lo hubieran dicho no lo hubiera creído. Estoy viviendo un sueño y ojalá podamos seguir así", concluyó.



Alberto Abalde

El alero Alberto Abalde indicó por su parte que "estoy súper contento de poder haber disfrutado de una noche así con nuestra afición y espero que sea la primera de unas cuantas. Éste era el gran objetivo y volvemos a la Euroliga que también es muy importante".

"A nivel personal es una felicidad absoluta. Vine aquí con el sueño de conseguir estas cosas y en mi segundo año hemos conseguido ganar un título", finalizó.