Ponsarnau: "Los jugadores creían y por eso ganamos"

El Jaume Ponsarnau más relajado y feliz apareció en la sala de prensa de La Fonteta tras la victoria en el tercer partido de la final de la Eurocup ante el Alba Berlín y, por consiguiente, la consecución del título. El técnico 'taronja' felicitó al rival, agradeció a todos los que le permitieron llegar hasta ese momento y reconoció que la decisión más difícil de toda esta final fue descartar a Rafa Martínez para el tercer partido. Estas fueron sus palabras en sala de prensa:

ANÁLISIS

Felicitar al Alba Berlín. Jugaron increíblemente, una gran Eurocup y tienen un gran futuro. Felicitar a Aíto, del que siempre aprendo mucho cuando juego contra él. Y felicidades a Himar Ojeda por el gran proyecto que está realizando. Agradecer a Juan Roig y su familia porque su mentalidad y compromiso con este club nos dio esta oportunidad. Y especialmente a Paco Raga y Chechu Mulero permitirme dirigir este proyecto como entrenador; y muy en especial a Borja Comenge, Joan Maroto y Javi Vilaplana por su enorme trabajo para dar a este equipo la oportunidad de competir a este nivel. A Manu Capdevila y Julio por la gran preparación física y estoy muy feliz.

MÉRITO DEL CUERPO TÉCNICO 'TARONJA'

Habíamos trabajado mucho para preparnos para jugar contra este equipo que tiene un gran staff. Uno de los valores es que hemos jugado muchas veces contra Aíto. Teníamos que conocer a sus jugadores y mis compañeros han hecho un trabajo enorme. Pero somos comparsas. Tenemos jugadores enormes, que han tenido lesiones duras y difíciles de superar. Hemos trabajado para recuperar la salud, incorporar calidad de jugadores jóvenes que han ido entrando, hasta el punto de que hemos sido tan competitivos como para ganar la Eurocup.

MAL INICIO DE PARTIDO

El factor cancha, en las últimas Eurocups, había sido negativo en la final. Pero La Fonteta ha aprendido la lección de hace dos años. Ese silencio del último cuarto ante Unicaja podía haber aparecido en el inicio del partido de hoy, pero no lo ha hecho. La gente se ha puesto a gritar, hemos empezado a encontrar jugadores que daban el cien por cien y por eso hemos ganado. Queremos jugar para La Fonteta y con La Fonteta, eso dijimos hace tiempo. El equipo quería hacerlo lo mejor posible y por eso La Fonteta ha jugado con el equipo.

MOMENTO CLAVE DE LA FINAL

Me quedaría con después del partido, y va con segundas. Hace unos meses acabé un partido y os dije que me iba a casa a decirle a mi mujer que la quería y a darle las gracias por todo y a mis hijos que para mí eran lo más importante. Me quedo con ese momento, en el que después del partido me he acercado a mi mujer para darle las gracias de nuevo por permitirme ser entrenador de baloncesto.

Deportivamente, la clave es que tenemos muy buenos y muchos jugadores. A pesar de que en Berlín hubo que forzar la máquina y desgastar algunos jugadores, hoy hemos hecho un gran esfuerzo coral. Y esos jugadores que habían tenido un mal momento, han tenido una respuesta buena y han ayudado al equipo a competir y ganar.

RAFA MARTÍNEZ

Ha sido una decisión muy dura. Lo saben mis compañeros lo que he sufrido personalmente para tomar esta decisión. Cuando fiché por Manresa como tercer entrenador, él entraba a formar parte del primer equipo. Juntos vivimos el ascenso de LEB a ACB, que me permitió tener una carrera como entrenador, y él era el capitán. El primer año que nos salvamos en ACB también era mi capitán. Luego él se vino a València a hacer una carrera enorme e impresionante. Y ahora he venido aquí como primer entrenador y he tenido que tomar una decisión tan dura como esta. Ha sido lo más duro, pero como entrenador soy profesional y tengo que tomar decisiones. La he tomado por una serie de cosas, a pesar de que me costara a nivel personal. Pero estamos para esto. A veces toca pasar por estos tragos.

VISTA ATRÁS A TENERIFE

Creíamos que estábamos haciendo lo correcto. Aún no salía como queríamos, pero estábamos trabajando bien enfocados y centrados. En este proceso de ir recuperando jugadores e ir construyendo cosas, pues hay accidentes, y ese fue uno terrorífico. Hemos sido fieles a lo que estábamos preparando y hemos tenido una respuesta enorme de los jugadores. Estaban implicados, creían en lo que estábamos haciendo y por eso hemos podido ganar la Eurocup, y por eso en ese momento creíamos que podíamos ganar la Eurocup también.