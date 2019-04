El sueño del Valencia Basket Femenino pasa por Gernika

Como una final. Así afronta el Valencia Basket Femenino el partido de esta noche ante el Gernika, con la posibilidad de lograr una histórica clasificación para la semifinal de la Liga Dia y, con ello, una plaza para la próxima Eurocup.

Además de la ausencia de Marina Lizarazu, las de Rubén Burgos viajan con la ausencia de Irene Garí, ya que la de Oliva atraviesa un proceso vírico infeccioso que le ha obligado a quedarse en València. «Los servicios médicos nos aconsejan que por su reposo y para estar bien en una teórica semifinal y que no haya contagio en el grupo, que no viaje. Ya nos ha pasado otras veces con bajas importantes, el grupo estará a tope con diez jugadoras para suplir su ausencia».

Y entre las que sí viajaron a Gernika está Anna Gómez, la líder del equipo y una de las grandes esperanzas de cara al encuentro de esta noche. En declaraciones a SUPER la de Alfara del Patriarca destaca que «Maloste es un pabellón complicado, pero espero que la presión la noten ellas. Nosotros debemos ir lo más concentradas posible, hacer un buen partido y a ver si nos podemos llevar esta eliminatoria».

Y es que aunque aún no se ha olvidado la dolorosa derrota del pasado domingo en casa, tampoco la victoria del anterior miércoles en Gernika, de ahí que haya moderado optimismo respecto a las opciones taronja. «Es una derrota dura, pero estamos ahí, nos hemos ganado el volver el miércoles a Bilbao, hacer un gran partido y ver lo que pasa. Duele no haber ganado en La Fonteta, pero este equipo sabe jugar fuera de casa y vamos a dar el 100%. Hemos trabajado mucho durante la temporada, este equipo se merece otra oportunidad. Tenemos otra final. Acabamos un poco tristes, pero vamos a ver si convertimos esa rabia y esa tristeza para llegar al partido de Gernika lo mejor posible y dar el 100% de cada una».

Respecto al partido del pasado domingo, Anna Gómez destacó que «tuvimos malos porcentajes en el tiro, pero somos un equipo muy defensivo y creo que no estuvimos acertadas. Cuando eso pasa nos cuesta un poco más sentirnos cómodas en ataque. Ellas tuvieron un porcentaje de tres muy bueno, estuvieron muy acertadas, es un gran equipo, con grandes individualidades y veremos si somos capaces de pararlas y dar un pasito más, para dar la gran sorpresa y pasar a semifinales».

Consciente de la política de rotación corta del entrenador en el playoff, Anna Gómez confía en que el equipo no note el cansancio. «Hemos trabajado durante todo el año, tanto los fisios, como los preparadores físicos y entrenadores saben que esto es una final y puede que el cansancio se note, pero tenemos equipo de sobra juegue quien juegue y esperemos que no se note mucho el cansancio y podamos dar el 100%».

Las jugadoras están más que agradecidas a la afición y por ello quieren que el del domingo no acabe siendo el último partido de la temporada. «Queremos volver a jugar en casa. La Fonteta responde y creo que en eso hemos ganado nosotras y los aficionados. Creo que se ve buen baloncesto, Valencia tenía ganas de baloncesto femenino y así nos lo transmiten. Fue una lástima la derrota del domingo porque hubiera sido una fiesta, pero esto sigue, es un playoff y hay un gran equipo. No hemos hablado nada del año que viene. A lo mejor no juego con las mismas jugadores, nunca se sabe, ya lo que pase o no el año que viene es cosa del club».



Rubén Burgos: "Vamos con ilusión y confianza"



Aunque Rubén Burgos insiste en en que hay que poner en valor la buena temporada del Valencia Basket femenino en su primer año en la Liga Dia, el técnico admite también que van a Gernika con confianza en poder subir el listón y alcanzar las semifinales. «Físicamente estamos recuperándonos del partido, aprendiendo de los detalles de las cosas, modificando las que nos pueden ir mejor y tapando las que no han ido tan bien. Estamos preparados para un gran reto ante un Gernika al que no pudimos ganar en liga, sí en el partido allí de playoff y ahora vamos a intentar conseguirlo una vez más, en un partido que será igual de duro y complicado pero al que vamos con la misma ilusión y confianza».

Con respecto al partido, aseguraba que será diferente a lo vivido hasta ahora. «Haremos pequeñas cosas para que el guión se decante de nuestro lado. Sus jugadoras de nivel se van enchufando, como vimos con Williams y Roundtree en el partido del domingo, pero nosotras también nos estamos preparando con nuestras cartas y bazas, para poder sumar algo extra de anotación en ataque y de variantes defensivas que esperamos que nos den frutos».

Por último, valoró la trayectoria del equipo. «Estamos contentos por toda la temporada, porque esto va mucho más allá del último partido, y eso es lo que queremos poner en valor y nos da fuerza y confianza para este último choque».