Vídeo: ¡Surrealista! Así reaccionó Will Thomas al grito de MVP

Will Thomas fue el protagonista de la surrealista anécdota de las celebraciones del Valencia Basket tras la consecución del título de la Eurocup. De todos es conocida su poca predisposición a socializarse fuera del entorno del equipo, incluido el hacerse fotos con los aficionados o hablar en público, y más aún cuando tiene que dirigirse a un auditorio numeroso.



Exactamente lo que había debajo del Balcón del Ayuntamiento de València con cerca de dos mil aficionados del Valencia Basket pidiéndole unas palabras primero al grito de "Will, Will, Will", y luego al de "MVP, MVP". La respuesta del ala-pívot de Baltimore a esa demanda de los aficionados que hicieron el esfuerzo de estar allí acompañando al equipo fue coger el micrófono que le ofrecía Joan Sastre y tirarlo directamente al suelo. En el siguiente vídeo se puede apreciar toda la secuandia a partir del minuto 1:50:





?????? Parte (2/3)

TODO EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO



Todos los recibimientos, parlamentos y bailes del balcón del Ayuntamiento. ¡20 minutos íntegros de la Celebración de la 7days @EuroCup! pic.twitter.com/5t0mt3FpaL — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 16 de abril de 2019

Un gesto inesperado que toda la familia taronja acogió primero con sorpresa, y que luego fue acompañado por las risas de unos compañeros de equipo acostumbrados al peculiar carácter del norteamericano. Afortunadamente, y tras unos segundos de incertidumbre, el micro volvió a funcionar esta vez en la mano de