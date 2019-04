Cambio de chip y al asalto del playoff

El Valencia Basket vuelve a Liga Endesa después de las celebraciones de la Eurocup y hay que cambiar el chip de forma radical. El gran objetivo de la temporada –al margen de si se puede volver a luchar por la Liga– está conseguido con el billete para la Euroliga ya en el bolsillo, pero la lucha por el playoff es más dura que nunca y el rival de hoy invita a salir con la máxima tensión competitiva.

Lejos queda ya el partido de la primera vuelta ante el Iberostar Tenerife a domicilio, pero nadie ha olvidado en la plantilla aquel batacazo taronja. Un motivo más que suficiente para volver a reactivar al equipo a pesar de que Jaume Ponsarnau no haya creído necesario recordarles lo que pasó en Tenerife. «El partido de la primera vuelta fue un día duro para la afición, fue una derrota que dolió. La verdad es que un poquito de ánimo de revancha sí que hay porque esa derrota nos dolió mucho a todos y queremos resarcirnos un poco, pero no lo he utilizado como estímulo y espero que ahí aparezca la ambición que cada uno tenga para responder lo mejor posible. Nuestra exigencia es la de luchar por ganar todo lo posible hasta el final y el primer objetivo es clasificarnos para el playoff. Debemos dar el máximo y nuestra mentalidad debe ser esta hasta el final de la competición».

Eso sí, el técnico taronja contará con dos bajas de última hora para el encuentro de esta tarde. «No voy a tener que hacer ningún descarte. Guillem Vives va a seguir su proceso de recuperación. Decidió forzar para ayudar al equipo en la final, pero ahora debe seguir el proceso lógico para recuperarse y volver al nivel que tenía antes de su lesión, que era muy alto. Además,Rafa Martínez también ha sufrido un esguince leve en el tobillo derecho, pero esperamos que pueda estar lo más pronto posible al 100%. De momento sigue de baja en la Liga».

De su rival de hoy, el técnico taronja destaca que «es un equipo muy táctico tanto en ataque como en defensa y ese es su gran valor. Será un partido muy táctico y la clave será tener mucha energía, ritmo y fuerza». Y más tras una semana de celebraciones en las que admite que «asumimos la realidad y es que no hemos preparado el partido como requería porque había algo grande que celebrar. Es muy importante celebrar cuando consigues algo, porque si no, se pierden los estímulos, aunque sabemos que asumimos un riesgo competitivo. Hemos celebrado lo conseguido como tocaba, pero ahora llega el momento del stop porque tenemos un partido contra un rival muy exigente y hemos tenido poco tiempo para prepararlo».