La Fonteta sigue de fiesta ante Iberostar Tenerife

Will Thomas y Tim Abromaitis en la disputa de un balón en La Fonteta EFE

Guinda a una semana perfecta la que puso el Valencia Basket este sábado. El equipo 'taronja' se impuso al Iberostar Tenerife en su regreso a la Liga Endesa tras la conquista de la Eurocup y lo hizo con un nuevo esfuerzo coral de todos sus jugadores. Apoyado en una gran defensa y en la buena circulación del balón en ataque y el acierto exterior, los de Ponsarnau derrotaron a un Iberostar que aguantó hasta el final del tercer cuarto, cuando un parcial 'taronja' sentenció una nueva victoria.

El primer cuarto empezó eléctrico, con el público enchufado tras una previa en la que los capitanes habían ofrecido a La Fonteta el trofeo de la Eurocup conquistado el pasado lunes. El Valencia Basket arrancó con un gran acierto en el tiro exterior, lo que le permitió obtener renta en el marcador desde el principio. Un parcial de 11-0 obligó a Vidorreta a parar el partido con el marcador en 15-4, y al final del primer cuarto la ventaja taronja, apoyada en ese acierto en el triple (5/6) y en una gran defensa y solidez en el rebote, era de 25-13.

El segundo cuarto empezó con la imagen de la jornada en la Liga Endesa. De repente, un aficionado 'taronja' de, como mucho, tres o cuatro años de edad, apareció como si nada en la pista, dejando a jugadores, técnicos y árbitros totalmente en fuera de juego. El pequeño recorrió la pista, imaginándose algún día jugando con los colores del Valencia Basket, hasta que un familiar entró en el parqué para llevárselo, no sin resistencia pues el niño no quería que su momento de gloria terminara. Superada la sorpresa por lo que acababa de pasar, el Iberostar Tenerife fue quien salió más enchufado y con un parcial de 2-9 redujo la diferencia por debajo de los diez puntos (27-22). Encontró un mejor quinteto Vidorreta con dos bases, San Miguel y Richotti, y con un acertado Gillet recortó el marcador y, sobre todo, mejoró las sensaciones del Iberostar Tenerife antes del descanso. Notó el Valencia Basket su bajada en el acierto desde el triple (2/8 en este segundo cuarto), lo que permitió al Tenerife acercarse en el marcador (37-34).

Culminó la remontada Iberostar apoyado en el gran acerto de Gillet (18 puntos a estas alturas de partido) y obligó a Jaume Ponsarnau a leerle la cartilla a sus jugadores, con un grito desde dentro de la pista que se pudo escuchar hasta en Tenerife (44-46). La bronca tuvo efecto tanto en el equipo como en La Fonteta, que empezó a rugir y ayudó a los suyos a recuperar la ventaja perdida (50-46). El partido, sin embargo, había entrado ya en una dinámica bien diferente, con ambos equipos muy igualados y, en este tercer cuarto, bastante acertados en el tiro exterior (59-56). Solo un parcial final de 9-2 permitió a los de Ponsarnau irse al cuarto cuarto con de nuevo una ventaja de 10 puntos, culminado con un triple de Doornekamp sobre la bocina (68-58).

El parcial 'taronja' siguió creciendo en el inicio del último cuarto hasta llegar al 15-0, dejando el marcador en un casi definitivo 76-58. Sin embargo, los de Vidorreta no iban a tirar la toalla tan rápido y con un parcial de 0-7 obligaban a Ponsarnau a parar el partido (76-65). No fue mucho más allá la resistencia del Iberostar Tenerife, que vio como dos canastas seguidas de su ex Mike Tobey terminaba por sentenciar el partido. Al final, otro gran esfuerzo colectivo del Valencia Basket, apoyado en una buena defensa y en la buena circulación de balón en ataque, le sirvió al cuadro 'taronja' para regresar con una victoria (88-73) a la Liga Endesa, el único objetivo ahora una vez conquistada la Eurocup.