Txus Vidorreta: "Ha habido algunos pitos, pero se ha impuesto el cariño"

Txus Vidorreta admitió la superioridad taronja en su regreso a La Fonteta, donde el Valencia Basket se impuso al Iberostar Tenerife 88-73.



ANÁLISIS

Hemos salido muy blandos, sin tono defensivo. Ellos han jugado muy cómodos, no hemos hecho faltas, y eso ha condicionado su acierto. Eso ha sido la clave, que han tomado confianza en el tiro y ante eso y su calidad es difícil. Hemos estado bien en el segundo cuarto, defendiendo mejor, pero hemos desaprovechado alguna oportunidad. Cuando hemos movido el banquillo en el tercer cuarto es cuando hemos desaparecido. Hemos tenido dos quintetos. Uno ha estado bien y el otro mal. No hemos podido plantar cara a un Valencia Basket que está a buen ritmo.



ACIERTO VALENCIA BASKET

Tienen grandes tiradores, ostentan el récord de triples en un partido que conseguimos nosotros el año pasado. Les ha permitido una victoria holgada. Es difícil de controlar para el equipo rival aunque nos ha faltado algo de intensidad. Si les das distancia te la van a meter. Tienes que ponerte al nivel de tu rival, y más cuando tu rival es superior.



RETORNO A VALENCIA

He percibido mucho cariño del club, jugadores, entrenadores, directivos, empleados. Cada uno puede tener su valoración, pero creo que La Fonteta me ha recibido con cariño. Me agrada. Ha habido algunos pitos, pero se ha impuesto el cariño y con eso me quedo. La gente valora el trabajo que hicimos.



COMPETICIONES EUROPEAS

Nos ha condicionado las cuatro competiciones que estamos disputando. Hemos tenido muchos partidos con Copa del Rey, selecciones y Champions League. Hemos perdido jugadores, pero ahora estamos bien y hoy hemos salido relajados, algo que debemos mejorar. Con una plantilla de nivel medio y tantos frentes abiertos, es difícil mantener el nivel.



EUROCUP Y CHAMPIONS EQUIPARABLES

Cada vez están más cerca. Incluso en los equipos de nivel medio, el nivel es similar. Los 4 o 5 outsiders de Euroliga en Eurocup aún están por delante de los de la Champions. Sería muy bonito que pudiéramos converger ambas competiciones.