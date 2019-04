Enésima cita con la historia para el Valencia Basket Femenino

Han pasado ya más de seis meses desde que arrancara una temporada histórica para el Valencia Basket Femenino, la primera en la máxima categoría del baloncesto español, la Liga DIA. Una campaña destinada en teoría a ser de transición, de adaptación a la élite, pero que ha terminado siendo la de la confirmación de un proyecto que ha llegado para quedarse. El proyecto de Rubén Burgos y su cuerpo técnico. El de Anna Gómez, María Pina, Irene Garí y cada una de las 13 jugadoras que han participado en algún partido en lo que va de curso. Y, lo más importante, el proyecto de un club, el Valencia Basket, que se volcó desde el primer día en la apuesta por el equipo femenino –y la igualdad de trato con respecto al masculino– y que ya está recogiendo sus frutos.

Esta noche (20:00 horas) en Salamanca, el proyecto taronja tiene una nueva cita con la historia. No por repetirlo deja de ser verdad, pues se trata ya de la enésima ocasión en la que el Valencia Basket puede hacer historia esta temporada. Lo hizo clasificándose para la Copa de la Reina en su primera temporada en la élite. Lo hizo de nuevo clasificándose para los Playoffs por el título, rozando hacerlo incluso como cabeza de serie. Y lo hizo otra vez hace apenas unos días, derrotando a domicilio al Gernika, ganando su serie de cuartos de final y colándose en las semifinales. El Valencia Basket ya está entre los cuatro mejores equipos de España en el baloncesto femenino y lo de hoy no es más que el premio a todo ese trabajo y esfuerzo que ha permitido al equipo taronja llegar hasta aquí.

Un equipo que hace tan solo un año no tenía claro si iba a ascender o no a la élite, ahora se encuentra peleando por una plaza en la gran final por el título. Parece de película. Pero no lo es, y ahora lo que toca es disfrutar del momento, saborearlo, aprender para el brillante futuro que está por venir y, por qué no, darse una oportunidad de seguir haciendo historia ante el gran dominador del baloncesto femenino español en la última década.

El Perfumerías Avenida, rival del Valencia Basket en esta semifinal, es más que favorito en esta serie. Para dar un poco de perspectiva, las salmantinas han perdido solo un partido esta temporada en España. Fue en la jornada 10, en Girona, ante el segundo mejor equipo de la Liga DIA, con un proyecto hecho a medida para tratar de destronar al Perfumerías. Sin embargo, a partir de ahí, el equipo que entrena Miguel Ángel Ortega ha sido un rodillo. Lo fue en la Copa de la Reina, en la que se paseó en cuartos de final y semifinales para derrotar en la final al Spar CityLift Girona y vengar esa única derrota de toda la temporada. Lo hizo en todo lo que restaba de Liga DIA, en la que ganó todos sus partidos para terminar en lo más alto. Y lo ha hecho en estos cuartos de final de los Playoffs por el título, en los que ha arrasado sin piedad al Mann-Filter Casablanca.





Cerca de un centenar de valientes viajan a Salamanca



La afición del Valencia Basket le está cogiendo el gusto a viajar junto a su equipo y, como sucediera en el segundo partido de la final de la Eurocup en Berlín, el equipo taronja no estará solo en Salamanca. Visto el éxito que tuvo la llamada para el viaje a Berlín, el club no quiso ser menos con su equipo femenino y, acto seguido a la victoria en Gernika y la clasificación para las semifinales de los Playoffs de la Liga DIA, se puso a organizar un desplazamiento para el primer partido de la serie en Salamanca. Y, como es lógico ante una cita histórica como la de esta tarde, la afición taronja no tardó en responder a la llamada.

Cerca de un centenar de seguidores del Valencia Basket estarán junto al equipo de Rubén Burgos en tierras salmantinas, dispuestos a dejarse la garganta para animar a sus jugadoras. El autobús puesto a disposición por el club salía de hoy, a las 10:00, y regresará nada más termine el partido en Salamanca, que arranca a las 20:00. Una nueva ocasión para presumir de afición taronja, esta vez con motivo de una semifinal de la Liga DIA histórca para el club de La Fonteta.

Silvia Domínguez, Erika de Souza, Laura Gil, Adaora Elonu, Angelica Robinson. Nombres de máximo nivel en una plantilla que pondrá a prueba la fortaleza de un Valencia Basket que llega a esta semifinal en su mejor momento, pero consciente de sus limitaciones. Ahora, solo queda hablar en la pista, y ahí las fuerzas se igualan mucho más de lo que parece sobre el papel. Hoy, primera cita en Salamanca. El próximo jueves, segunda en La Fonteta. Si te gusta el baloncesto, yo no me lo perdería.