María Pina: "Es difícil, pero a un partido todo es posible"

María Pina ha sido una de las mayores artífices de esta histórica temporada del Valencia Basket Femenino. En la previa del partido más importante del año, y el que puede ser el último, la alero taronja se sincera y reconoce que nunca jamás imaginó todo lo que ha vivido este año histórico. Espera poder alargar algo más la temporada, pero reconoce que, pase lo que pase mañana en La Fonteta, lo conseguido es para estar más que contentas.

«Ojalá sea más larga todavía. Todo lo que pueda venir de más, mientras trabajas a gusto, los resultados salen y la gente nos acompaña de esta manera, pues la verdad es que es increíble», señala Pina, que de físico dice andar en un buen momento pese a la acumulación de partidos. «Sí que ha habido momentos en la temporada en los que he sentido un poco de bajón físico. No ahora. Las últimas semanas se han gestionado muy bien los minutos, los entrenamientos, las cargas para las jugadoras que hemos jugado más. Me siento genial», confiesa la alero valenciana.

Sobre el segundo partido de la serie de semifinales de la Liga DIA ante el Perfumerías Avenida, María Pina dice tener la receta para mejorar con respecto al primero. «Pienso que de puntos estuvimos en nuestra media. No somos un equipo muy anotador. Lo que pasa es que 80 puntos no nos había metido nadie. Si queremos competir contra cualquiera, tenemos que ir a porcentajes más bajos. Tenemos dos o tres cosas a mejorar y que hemos hablado, pero por lo demás tenemos que seguir siendo nosotras mismas. Pasándonos el balón en ataque y en defensa estar un poco más duras, sobre todo en su juego de uno contra uno, porque ellas son jugadoras que tienen mucho talento», afirma Pina.

La valenciana, líder en la pista y fuera de ella, agradece el apoyo de la afición durante el curso y pide un último esfuerzo. «A los que han venido, agradecerlo de corazón. Increíble la gente que vino a Salamanca a acompañarnos. Nunca me imaginaba que se podía vivir algo así. Hablar con la gente y que nos diga que ve nuestro baloncesto como un espectáculo, como un día marcadísimo en la semana. A los que no han venido nunca, que nos den una oportunidad. Venir es ver espectáculo. Que nos acompañen aunque esté acabando la temporada, porque merece mucho la pena», asegura la alero taronja.

Pase lo que pase el jueves, la temporada habrá sido un sueño, y así lo reconoce María Pina. «Ni a nivel personal, en cuanto a responsabilidad, minutos, jugar bien, ni a nivel colectivo de resultados, ni a nivel de club lo que hemos arrastrado, lo que la gente entiende cuando viene a vernos, esperaba algo parecido. Ha sido sorprendente y muy bonito», reconoce Pina, que valora especialmente el trato que el club les ha brindado todo el año, algo que nunca había vivido en sus más de 13 años de experiencia en la élite del baloncesto español.