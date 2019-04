"Estamos en un momento máximo de confianza"

Jaume Ponsarnau compareció ante los medios tras la abultada victoria ante Unicaja y reconoció que su equipo está de dulce, que atraviesa el mejor momento de la temporada y que está lleno de confianza. El entrenador 'taronja' felicitó a sus jugadores por el gran partido, reconoció que Alberto Abalde sufre una lesión en el dedo, aunque no saben aún el alcance, y deseó suerte a Sergi García en su cesión al BAXI Manresa hasta el final de temporada. Estas fueron las palabras de Ponsarnau en sala de prensa:



ANÁLISIS



"Hemos empezado muy serios. Un poco sorprendidos de que ellos han jugado muchas cosas nuevas. Teníamos agresividad, estábamos bien en ataque y sobre todo en el rebote. Enseguida, las sensaciones eran muy positivas. Los balones de nadie eran nuestros, así hemos hecho varias canastas. Ellos están en una situación anímicamente compleja y no han sabido volver al partido. Muy contento con el equipo, el ambiente y el espíritu".



ABALDE



"Tiene una luxación en el dedo. No sabemos si hay fractura o no. No ha podido volver y vamos a ver si le impide seguir jugando o no".



MEJOR MOMENTO A NIVEL MENTAL

"Veo al equipo, en lo mental y de confianza, en un momento máximo. Tenemos mucho 'feeling', jugando con determinación y respetando las decisiones. Todo está mucho más encajado. Vamos a ser capaces de prolongar este momento si seguimos entrenando como estos días. Con ambición de ganar el siguiente partido entendiendo que se tiene que trabajar bien para ello".



ACIERTO EXTERIOR

"Hemos fallado poco. Solo en el tiro libre. Sabemos encontrarnos, hemos encontrado el pase para estirar la defensa de Málaga y tenemos a los bases con mucha confianza y clarividencia. Los pívots también distribuyen, los jugadores exteriores dan ese pase extra. Estamos muy clarividentes, pero si dejas de trabajar todo esto va desapareciendo".



SERGI GARCÍA

"Espero que le sirva la oportunidad pero porque se la gane. Si le sirve estaremos muy contentos. El talento y el físico lo tiene. Debe coger constancia y sabiduría. Aquí, teniendo tres bases delante, era muy difícil".



MIRAR HACIAR ARRIBA

"Mirando en global, sabemos que hay un calendario muy difícil. Vamos ahora a una pista tocada por la mano de Dios (Zaragoza) ante un equipo en estado de gracia. Va a ser muy difícil. Nuestra ambición tiene que ser partido a partido. Todos van a ser un reto enorme".



SASTRE



"Joan es un jugador que lleva una mochila llena de utensilios para utilizar en cada partido. Está sacando ahora su calidad ofensiva. En defensa, está con mucha confianza. Se la hemos dado siempre, pero además ahora en ataque nos da juego de 'pick and roll' y mucha clarividencia. Tiene un potencial enorme, pero depende de la salud y la continuidad. Creemos mucho en él y por eso nos aprovechamos de su confianza".