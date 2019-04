Jaume Ponsarnau: "Para el espectador ha sido muy bonito"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, señaló tras la victoria de su equipo en la pista del Tecnyconta Zaragoza que fue un partido "en el que hemos empezado equivocados, típico de un equipo que está con la confianza de estar bien, de estar ganando y eso a veces te equivoca en los estímulos, en la intensidad y en el tono".

El técnico taronja explicó que estas lagunas "ellos lo han aprovechado muy bien y ha empezado muy bien con sus jugadores puñal que van hacia canasta y que tienes que estar con uno, dos o tres jugadores delante para pararlos. Han empezado a sacar ventajas, a castigar nuestra ayuda a esa primera penetración".

Para solucionarlo, explicó, "hemos ido moviendo el banquillo y encontrando jugadores que nos podían ayudar, que han salido con tono y han encontrado juego y canasta y hemos vuelto al partido. Ha sido una lección aprendida pero no aprendida porque hemos empezado también el tercer cuarto sin un tono 100% y Tecnyconta Zaragoza ha empezado el cuarto con las ideas muy claras y sabiendo donde nos tenía que castigar y donde llegaríamos tarde y han estado acertados".

Es por esto que han tenido que ir "otra vez a remolque a intentar corregir, moviendo gente, encontrando jugadores que nos dieran puntos porque estábamos casi más estancados en ataque y los hemos encontrado y hemos vuelto al partido. Han sido jugadores diferentes en la segunda parte y eso demuestra que somos un equipo con una calidad larga", aseguró el preparador de Tàrrega.

"Al cara o cruz final hemos llegado con un punto de sensaciones mejores y con buenos defensores en la pista que han podido defender el uno contra uno. Y nos hemos llevado el partido pese a que ellos han metido algún canastón más. Ha sido un partido extraño, he tomado decisiones en las que no he acertado y que no estaban en mi cultura, porque el partido ha sido diferente, pero creo que para el espectador ha sido muy bonito", concluyó el técnico del Valencia Basket.