El Valencia BC se plantea fichar a Jana Raman, novia de Van Rossom

Jana Raman, internacional belga y pareja de Sam Van Rossom, podría ser uno de los primeros fichajes del Valencia Basket femenino de cara a la próxima temporada. La ala-pívot, de 1,87 metros y 28 años, ha firmado una temporada enorme con el Picken La Cuina Claret donde ha promediado 17,3 puntos, 9,8 rebotes, 2,2 asistencias y 22,8 de valoración en 33 minutos de media.

Equipos de la Liga DIA como el IDK Gipuzkoa y Quesos el Pastor intentaron sin éxito su contratación a mitad de temporada, pero su prioridad es seguir en València. «Hace dos años pensamos en ella pero estaba renovada en Bélgica. Hubo contactos pero no fue posible. El año pasado cuando fue viable por su parte, que fue tras el Mundial, la plantilla estaba ya estaba hecha», explicó a SUPER Rubén Burgos, que reconoció que «es un cosa que está en mente, jugadora en la posición de cuatro, internacional, jugadora de equipo... Si encaja con la idea de los otros refuerzos sería planteable».



Renovaciones y bajas

Al margen de ello, el Valencia Basket ya ha empezado a tomar decisiones respecto a las renovaciones y bajas del equipo femenino para la próxima temporada. Con la continuidad de Anna Gómez y María Pina garantizada para la próxima campaña, y la del técnico Rubén Burgos (al que se le prolongará el contrato en breve), la primeras decisiones en la confección del nuevo proyecto femenino pasan por decidir las jugadoras que van a continuar inmersas en él.

Dos opciones son claras, Tamara Abalde y Meiya Tirera, a las que el club renovará en los próximos días, así como también a Marina Lizarazu. La base madrileña, que firmó el pasado verano por una campaña, no ha podido debutar todavía con la elástica taronja tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha a mediados de septiembre. «Es una jugadora en la que teníamos mucha confianza cuando la contratamos y esa confianza la seguimos manteniendo. Creemos que lo que pensábamos que podía aportar lo podrá seguir haciendo», confirmó a este periódico Rubén Burgos. «Cuento con ella. Si en mi cabeza me servía en su día como complemento de Anna Gómez en la posición de base, me sigue sirviendo», insistió el de Ribarroja.



Pese a ello, el preparador taronja explicó que «necesita una recuperación médica y deportiva. Eso no llegará el día uno que toque la pista, porque después de un tiempo sin jugar necesitas un ritmo de competición. Pero la confianza en ella está intacta independientemente de la lesión».

Moore y Kamara dejan el club