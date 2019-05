Billete para el playoff en manos de Guillem Vives

El partido de esta tarde ya iba a ser especial para Guillem Vives por el hecho de superar el número de encuentro de taronja de una leyenda como Lishchuk, pero por unas horas tendrá que olvidarse de ello, ya que tendrá que multiplicarse más que nunca ante el Cafés Candelas Breogán ante las lesiones de los otros bases del equipo, Sam Van Rossom y Antoine Diot.

Ya sin Sergi García en la plantilla tras su cesión al Manresa, el catalán es el único director de juego nato con el que cuenta Ponsarnau para el partido de hoy, por lo que gran parte de las opciones de victoria pasarán por sus manos.

Van Rossom sufre un edema óseo en el cóndilo femoral de su rodilla izquierda, mientras que Antoine Diot mantiene la sobrecarga en los isquiotibiales de su muslo izquierdo que le impidió jugar en Zaragoza. Una situación que obliga a Ponsarnau a buscar alternativas para ayudar a Vives en la dirección de juego. «Vamos a intentar, además de Guillem, tener más jugadores que lo puedan hacer e intentaremos jugar simple en ese momento. Hablo de Rafa, Joan y Fernando, el que tenga el balón en ese momento, va a mandar en lo que tenga más determinación, intentando ayudarles desde el banquillo. Hemos decidido que tenemos una oportunidad para dotar al equipo de un crecimiento en el que más jugadores nos puedan ayudar a dirigir sin jugar de base».

Ante la necesidad de volver a contar con la mejor versión de Rafa Martínez, Ponsarnau admite que ya tenía pensado darle más minutos antes de las lesiones . «Queríamos hacer todas las inversiones necesarias pero las lesiones han forzado a que sea más evidente no como inversión sino como necesidad. Ha perdido el ritmo competitivo porque no le he puesto pero no ha perdido la mentalidad de trabajo y de demostrar lo bueno que es. Las confianzas en él son máximas aunque tiene la dificultad de que llega sin ritmo».

Respecto a la salida de Sergi García cuando ahora solo cuenta con un solo base disponible, el técnico taronja aseguró no arrepentirse de la decisión tomada. «Yo era partidario incluso de que se hubiera ido antes para jugar, no creíamos que fuéramos a necesitar un quinto o sexto base, pero la ley de Murphy ha sido un poco dura con nosotros».

Las bajas de Van Rossom y Diot no son las únicas tampoco, ya que se suman a las de Abalde –operado la semana pasada del tendón extensor del tercer dedo de la mano derecha– y también la de Matt Thomas, con un sufre un hematoma en el músculo vasto externo de su pierna derecha. Ante esta plaga de bajas, los jóvenes Josep Puerto y Tomas Pavelka completarán la plantilla ante el colista de la competición en un partido que clasificará para el playoff a los taronja si ganan.