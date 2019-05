Ponsarnau: "Ganamos porque ellos fallaron el último tiro y por las últimas defensas"

Jaume Ponsarnau pudo celebrar la victoria del Valencia Basket en el partido ante el Cafés Candelas Breogán, pero admite que el equipo sufrió más de lo que debería en parte por la ausencia de hasta cuatro jugadores por lesión.



ANÁLISIS

Empezamos concentrados, muy inspirados en ataque. En defensa, salvo algún problemilla, estuvimos constantes y sólidos. En el segundo cuarto, seguimos inspirados, pero en ataque ya no. Nos desencajamos en alguna situación y no hicimos lo que debíamos. Salimos del vestuario mejor, con muchos jugadores con confianza ofensiva, y defensivamente algo mejor. Ellos iban entrando en partido, cogiendo confianza, y justo cuando parecía que el partido se desequilibraba, no estuvimos bien. En ataque nos colapsamos. Insistimos en juego interior y nos estrellamos. En el pick&roll no estuvimos eficientes y ellos jugaron un partidazo. Ganamos porque ellos fallaron el último tiro y porque las tres últimas defensas sí fueron buenas.



COLAPSO FINAL

No entendimos el tono del partido. No estuvimos clarividentes y reinsistimos en lo que no debíamos insistir. No estuvimos acertados y eso es lo que pasa. La solución la encontramos sacando a Vives del campo, entrando Joan, y con situaciones que son anómalas para nosotros. Sabíamos que ante cualquier dificultad lo íbamos a notar por las muchas bajas.



PUERTO-PAVELKA

Estaban lesionados. Llegaban con molestias y en el calentamiento parece ser que se han agravado. Soy de centrarme en lo que puedo controlar y no sé mucho más.



LESIONES DE AQUÍ EN ADELANTE

Las lesiones han sido bastante fortuitas. La de Matt un golpe y la de Sam un gesto raro. La de Antoine sí es lo de siempre y lo estamos intentando controlar bien. Lo que está claro es que al final nos faltó algo de chispa y tono. El plan es que la mayoría de jugadores, salvo Abalde, puedan jugar esta semana. No van a llegar al cien por cien, pero toquemos madera.



JOAN SASTRE

Muy positivo su trabajo. Una de las cosas buenas de esta situación es que nos forzaba a encontrar jugadores que nos ayudaran y en el baloncesto moderno a veces es díficil garantizar que el juego pase por tu base. Si tienes más gente que pueda hacerlo, es muy importante.

RAFA MARTÍNEZ

Sus momentos de juego han sido muy positivos, ofensiva y defensivamente. Es una de las buenas noticias. Estamos muy reconfortados con su trabajo. No podía jugar muchos más minutos, pero el ritmo competitivo lo ha llevado bien. Una buena noticia para lo que nos queda.