Ponsarnau: "El equipo quiere sacarse la espina ante los grandes"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, analizó en la previa el encuentro de este viernes ante el líder de la Liga Endesa, el Barça Lassa. Estas fueron sus impresiones en la sala de prensa de La Fonteta antes de viajar hasta Barcelona.



Declaraciones



Valoración del encuentro

"Jugamos contra el equipo con más fisico de la Liga, de la Liga ACB de siempre, tienen jugadores con mucho tamaño, con mucha fuerza y que hay que defender desde esta idea, jugando muy físicos. Esa es la gran dificultad de jugar contra el Barça. Para nosotros es muy importante aprovechar nuestro dinamismo y ese en ataque es un objetivo importante"

Ataque del Barça Lassa

"Será muy importante defender su talento y ritmo de ataque. Quieren eleaborarte y desgastarte para encontrar ventajas. Tienen muchos puntos de aportación. Nos preparamos para jugar contra un equipo que ha demostrado ser el quinto mejor de Europa y en ACB el mejor. Intentaremos estar a la altura"

Sensaciones para competir ante los grandes

"Mis sensaciones no eran positivas en cuanto a tono, si en momentos de partido con inspiración y calidad ofensiva, y también oficio defensivo. Pero nos costaba llevarlo a cabo los 40 minutos. A nivel de mentalidad nos ha condicionado el no jugarnos nada. Esta semana he visto al equipo con mejor tono y mentalidad, y eso muy importante para lo que nos queda"

Ganas de ganar a alguno de los tres primeros

"Uno de los argumentos positivos esta semana es que el equipo tiene esta motivación. Ha sido un trabajo de mentalidad de los jugadores y esto reconforta. El equipo es competitivo, ves que lo va a intentar. El equipo ha trabajado para sacarse esa espina"

Puntualizaciones ofensivas

"Realmente no somos undécimo ataque de la Liga Endesa, somos mejores que esto. Pero somos un equipo que jugamos mucho al poste bajo y necesitamos elaborar, y por eso somos de los que menos posesiones jugamos. A nivel de eficacia ofensiva somos el cuarto o quinto equipo y esa es la posición. Luego es verdad que en el juego en carrera no hemos sido especialmente brillantes, por las bajas, porque no teníamos tono....no hemos sido un equipo con un ritmo ofensivo alto. Y por último está que nuestra defensa es de 24 segundos y forzamos a que las posesiones del rival sean más largas, y por tanto hay menos posesiones del rival. No somos de muchos puntos pero sí un equipo bastante eficaz en ataque y en defensa"

Cabezas de serie

"Pensamos en la clasificación. Somos cuartos con un calendario final difícil y no perdemos de vista al Unicaja. Es una oportunidad de ver dónde estamos, jugamos contra los mejores y eso puede darnos mucha información para prepararnos de la mejor manera posible de cara a los playoffs. Vemos en esto una muy buena oportunidad. Tenemos la oportunidad de acabar en la cuarta plaza y queremos conseguirlo"